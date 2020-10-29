В Україні фізособу вперше визнали банкрутом

В Україні фізичну особу вперше визнали банкрутом. Відповідний прецедент створив Господарський суд Києва.

"В українців з'явилася легальна можливість обнулити свій борг", – повідомив співзасновник юридичної компанії VRTS (BezBorgiv) Георгій Григорян, який супроводжував справу, в коментарі "Мінфіну".

За його словами, українці отримали можливість врегулювати свої фінансові проблеми. Боржник може з комфортним графіком погасити борги і не втратити своє майно.

"Раніше збанкрутувати в Україні могли тільки юрособи та ФОП, фізичні особи залишалися наодинці з банками та іншими кредиторами. Люди, які не могли погасити борги, могли залишитися в прямому сенсі без нічого", – резюмував Григорян.

Справу про неплатоспроможність може ініціювати виключно боржник. Можуть бути такі підстави для відкриття справи:

розмір прострочених зобов'язань боржника становить не менше тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

боржник за останні два місяці припинив погашати кредити або здійснювати інші планові платежі в розмірі понад 50% місячних платежів по кожному із зобов'язань;

у межах виконавчого провадження винесено постанови про відсутність у фізичної особи майна, на яке можна звернути стягнення;

у разі наявності загрози неплатоспроможності боржника (наявність обставин, які свідчать про неможливість виконання боржником своїх зобов'язань).

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 жовтня 2018 року Верховна Рада у другому читанні ухвалила Кодекс із процедур банкрутства. Законопроєкт №8060 встановлює умови та порядок відновлення платоспроможності боржника-юридичної особи або визнання його банкрутом, а також відновлення платоспроможності фізичної особи.

Метою документа є підвищення ефективності процедур банкрутства, рівня захищеності прав кредиторів, вдосконалення процедури продажу майна боржника на аукціоні, підвищення рівня виконання контрактів та судових рішень, врегулювання відносин із відновлення платоспроможності фізичних осіб, що опинилися у важкій фінансовій ситуації та потребують допомоги держави.