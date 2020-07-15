В Україні євро досяг майже максимальної позначки за карантин: гривня сильно впала
Офіційний курс гривні щодо долара опустився і встановився на рівні 27,14 грн (+6 коп. за добу). Європейська валюта подорожчала на 19 копійок за добу – до 30,87 грн. Таким чином євро майже побив максимум із березня.
Про це зазначено на офіційному сайті Національного банку України.
Курс НБУ на 15 липня
100 доларів США – 2714 грн;
100 євро – 3087 грн.
НБУ публікує довідкове значення курсу гривні щодо долара. За офіційним курсом Нацбанку населення купувати валюту не може.
Курс валют у банках
Долар:
Купівля – 27,0 грн/$
Продаж – 27,25 грн/$
Євро:
Купівля – 30,4 грн/€
Продаж – 30,95 грн/€
Курс валют в обмінниках
Долар:
Купівля – 27,05 грн/$
Продаж – 27,14 грн/$
Євро:
Купівля – 30,85 грн/€
Продаж – 30,95 грн/€
Курс валют на чорному ринку
Долар:
Купівля – 27,06 грн/$
Продаж – 27,15 грн/$
Євро:
Купівля – 30,5 грн/€
Продаж – 30,65 грн/€
Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 14 липня, долар і євро синхронно подорожчали щодо гривні.