В Україні євро досяг майже максимальної позначки за карантин: гривня сильно впала

Офіційний курс гривні щодо долара опустився і встановився на рівні 27,14 грн (+6 коп. за добу). Європейська валюта подорожчала на 19 копійок за добу – до 30,87 грн. Таким чином євро майже побив максимум із березня.

Про це зазначено на офіційному сайті Національного банку України.

Курс НБУ на 15 липня

100 доларів США – 2714 грн;

100 євро – 3087 грн.

Офіційний курс долара (Сайт НБУ)

Офіційний курс євро (Сайт НБУ)

НБУ публікує довідкове значення курсу гривні щодо долара. За офіційним курсом Нацбанку населення купувати валюту не може.

Курс валют у банках

Долар:

Купівля – 27,0 грн/$

Продаж – 27,25 грн/$

Курс долара в банках (Мінфін)

Євро:

Купівля – 30,4 грн/€

Продаж – 30,95 грн/€

Курс євро в банках (Мінфін)

Курс валют в обмінниках

Долар:

Купівля – 27,05 грн/$

Продаж – 27,14 грн/$

Курс долара в обмінниках (Kurs.com)

Євро:

Купівля – 30,85 грн/€

Продаж – 30,95 грн/€

Курс євро в обмінниках (Kurs.com)

Курс валют на чорному ринку

Долар:

Купівля – 27,06 грн/$

Продаж – 27,15 грн/$

Курс долара на чорному ринку (Мінфін)

Євро:

Купівля – 30,5 грн/€

Продаж – 30,65 грн/€

Курс євро на чорному ринку (Мінфін)

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 14 липня, долар і євро синхронно подорожчали щодо гривні.