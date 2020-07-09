В Україні є сотні вакансій для людей без вищої освіти: що пропонують

В Україні на ринку праці в середині липня 2020 року з'явилися сотні вакансій, які не вимагають вищої освіти. Найбільш затребуваними стали мерчендайзер, охоронець, вантажник, продавець на ринку і касир.

Таку інформацію для OBOZREVATEL надав сервіс Jooble.

Рівень зарплат, які пропонують роботодавці на ці посади, залежить від регіону:

мерчендайзер – від 150 грн/день (м.Калуш) до 800 грн/день (м.Київ);

охоронець – від 3 000 грн/міс. (м Кропивницький) до 20 000 грн/міс. (м.Вінниця);

вантажник – від 6 000 грн/міс. (м.Полтава) до 15 000 грн/міс. (м.Дніпро);

продавець на ринок – від 5 000 грн/міс. (м.Миколаїв) до 15 000 грн/міс. (м Дніпро);

касир – від 5 000 грн/міс. (м.Миколаїв) до 12 000 грн/міс. (м. Київ).

Що ж стосується самих претендентів, то серед вакансій, які не вимагають наявності вищої освіти, найбільш часто вони відгукуються на пропозиції по роботі водіями, охоронцями, різноробочими, прибиральниками і вантажниками.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні стало більше вакансій на сайтах з працевлаштування. Ринок поступово почав відновлюватися після карантину.