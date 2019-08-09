В Україні другий місяць поспіль падають ціни: інфографіка

В Україні вже два місяці поспіль фіксується дефляція – зниження цін на товари і послуги.

Про це свідчать дані Державної служби статистики. Відзначається, що в червні ціни впали на 0,5%, а в липні – на 0,6%. З початку року рівень цін виріс на 3%.

Найбільш помітні зміни у вартості овочів – на 13,6%. Дешевшими стали також одяг (3,9%), взуття (5,2%) і комунальні послуги (в середньому на 2,3%) за місяць, у тому числі через падіння цін на газ на 10,4%.

В Україні впали ціни capital.ua

Державна служба статистики

Знизилися і ціни на транспорт в Україні. "Вартість впала на 1,1% в основному через здешевлення палива та мастил на 3,2% і автомобілів на 1,1%", – сказано в звіті Держстату.

Державна служба статистики

Державна служба статистики

Державна служба статистики

Однак ряд товарів у липні подорожчали. Зокрема, зросла ціна яєць (на 15,2%), цукру, фруктів, хліба, м'яса і риби (на 2,9%), а також алкогольних напоїв (на 1,1%). Дорожчими стали також послуги з водопостачання (на 0,8%) та благоустрою багатоквартирних будинків (на 0,5%).

Державна служба статистики

Державна служба статистики

Раніше OBOZREVATEL писав, що вже восени в Україні різко подорожчають гречка і хліб. Ціна може вирости на 20-30% через проблеми з урожаєм і загальносвітові тенденції.

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