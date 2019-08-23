В Україні другий місяць поспіль падає промисловість: опублікована статистика

В Україні промисловість знижується другий місяць поспіль, в липні було зафіксовано зниження на 0,2% до липня минулого року у фізичних обсягах.
Про це повідомив в Facebook економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць.
При цьому він зазначив, що за період січень-липень 2019 приріст становить лише + 0,4% до відповідного періоду минулого року.
Найбільше промисловість в липні 2019 зросла в таких областях:
1) Сумська + 13,5%
2) Київська + 10,5%
3) м. Київ + 9,6%
4) Рівненська + 8,5%
5) Житомирська + 7,9%
Найменші темпи приросту промисловості в липні 2019:
1) Луганська - падіння на 16%
2) Закарпатська - падіння 12,4%
3) Херсонська - падіння на 9,8%
4) Чернівецька - падіння на + 9,7%
5) Одеська - падіння на 3%.
При цьому наголошується, що в третьому кварталі 2018 частка промисловості у ВВП становила 19,4%.
Facebook Володимира Компанійця
Facebook Володимира Компанійця
Як писав OBOZREVATEL, в Україні у 2-му кварталі 2019 року зростання ВВП прискорилося майже в два рази до 4,6%, що є рекордним показником за останні майже три роки.
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