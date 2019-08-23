В Україні другий місяць поспіль падає промисловість: опублікована статистика

В Україні промисловість знижується другий місяць поспіль, в липні було зафіксовано зниження на 0,2% до липня минулого року у фізичних обсягах.

Про це повідомив в Facebook економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць.

При цьому він зазначив, що за період січень-липень 2019 приріст становить лише + 0,4% до відповідного періоду минулого року.

Найбільше промисловість в липні 2019 зросла в таких областях:

1) Сумська + 13,5%

2) Київська + 10,5%

3) м. Київ + 9,6%

4) Рівненська + 8,5%

5) Житомирська + 7,9%

Найменші темпи приросту промисловості в липні 2019:

1) Луганська - падіння на 16%

2) Закарпатська - падіння 12,4%

3) Херсонська - падіння на 9,8%

4) Чернівецька - падіння на + 9,7%

5) Одеська - падіння на 3%.

При цьому наголошується, що в третьому кварталі 2018 частка промисловості у ВВП становила 19,4%.

Facebook Володимира Компанійця

Facebook Володимира Компанійця

Як писав OBOZREVATEL, в Україні у 2-му кварталі 2019 року зростання ВВП прискорилося майже в два рази до 4,6%, що є рекордним показником за останні майже три роки.

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