В Україні зникнуть дрібні монети: що з ними робити

Національний банк з 1 жовтня розпочне виводити з обігу монети номіналом 1, 2 і 5 копійок.

До відповідних заходів регулятор вдався найперше для зручності громадян, повідомив заступник голови НБУ Сергій Холод, передає "РБК-Україна".

"Надмірна різноманітність банкнот і монет призводить до плутанини і витрати часу на розрахунки. Завдяки цьому рішенню середня кількість монет на одну людину зменшиться на третину", – зазначив Холод.

Також на рішення НБУ вплинула економічна доцільність.

"Монети номіналом 1, 2 і 5 копійок майже припинили відігравати істотну роль у розрахунках населення за товари та послуги", – заявив Холод.

За його словами, також в Україні істотно зросла частка безготівкових розрахунків і змінилася поведінка споживачів.

Крім того, вартість виготовлення монет 1,2 і 5 копійок значно перевищує їхню номінальну вартість.

"Держава може економити понад 90 млн гривень на рік завдяки скороченню витрат НБУ на їхнє виготовлення", – резюмував Холод.

Національний банк з 1 жовтня розпочне виводити з обігу монети номіналом 1, 2 і 5 копійок

Протягом трьох років громадяни зможуть без обмежень і безкоштовно обміняти їх на монети і банкноти інших номіналів:

– протягом першого року з дати їхнього вилучення – до 30 вересня 2020 включно – в усіх відділеннях українських банків;

– протягом трьох років з дати вилучення – до 30 вересня 2022 включно – в Національному банку та уповноважених банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль).

Національний банк також планує здійснити перший випуск банкноти номіналом 1000 гривень у обсязі 5 млн штук.

"Ми плануємо його здійснити в обсязі 5 млн штук. Це перший випуск. Далі він буде здійснюватися у міру надходжень замовлень від банків і потреб економіки", – заявив директор департаменту грошового обігу НБУ Віктор Зайвенко, передає "Укрінформ".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

З 25 жовтня в Україні з'явиться банкнота номіналом 1000 грн. Причиною такого рішення Нацбанк назвав потребу українців.

На лицевому боці нової банкноти у 1000 гривень зображений портрет Володимира Вернадського. На зворотному боці надруковане зображення будівлі Президії Національної академії наук України.

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