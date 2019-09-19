В Україні зникнуть дрібні монети: що з ними робити

Національний банк з 1 жовтня розпочне виводити з обігу монети номіналом 1, 2 і 5 копійок.
До відповідних заходів регулятор вдався найперше для зручності громадян, повідомив заступник голови НБУ Сергій Холод, передає "РБК-Україна".
"Надмірна різноманітність банкнот і монет призводить до плутанини і витрати часу на розрахунки. Завдяки цьому рішенню середня кількість монет на одну людину зменшиться на третину", – зазначив Холод.
Також на рішення НБУ вплинула економічна доцільність.
"Монети номіналом 1, 2 і 5 копійок майже припинили відігравати істотну роль у розрахунках населення за товари та послуги", – заявив Холод.
За його словами, також в Україні істотно зросла частка безготівкових розрахунків і змінилася поведінка споживачів.
Крім того, вартість виготовлення монет 1,2 і 5 копійок значно перевищує їхню номінальну вартість.
"Держава може економити понад 90 млн гривень на рік завдяки скороченню витрат НБУ на їхнє виготовлення", – резюмував Холод.
Національний банк з 1 жовтня розпочне виводити з обігу монети номіналом 1, 2 і 5 копійок
Протягом трьох років громадяни зможуть без обмежень і безкоштовно обміняти їх на монети і банкноти інших номіналів:
– протягом першого року з дати їхнього вилучення – до 30 вересня 2020 включно – в усіх відділеннях українських банків;
– протягом трьох років з дати вилучення – до 30 вересня 2022 включно – в Національному банку та уповноважених банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль).
Національний банк також планує здійснити перший випуск банкноти номіналом 1000 гривень у обсязі 5 млн штук.
"Ми плануємо його здійснити в обсязі 5 млн штук. Це перший випуск. Далі він буде здійснюватися у міру надходжень замовлень від банків і потреб економіки", – заявив директор департаменту грошового обігу НБУ Віктор Зайвенко, передає "Укрінформ".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
З 25 жовтня в Україні з'явиться банкнота номіналом 1000 грн. Причиною такого рішення Нацбанк назвав потребу українців.
На лицевому боці нової банкноти у 1000 гривень зображений портрет Володимира Вернадського. На зворотному боці надруковане зображення будівлі Президії Національної академії наук України.
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