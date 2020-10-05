В Україні дозволили відкривати банківський рахунок без паперового паспорта

Роман Груша Економіка 13:37, 5.10.2020 Оновлено: 13:41, 5.10.2020

В Україні клієнтам банків при дистанційному відкритті рахунку дозволили не пред'являти фізичний паспорт, ID-карту або біометричний закордонний паспорт.

Зокрема, досить мати цифровий паспорт або закордонний цифровий паспорт у мобільному додатку "Дія". Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

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