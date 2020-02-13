Українцям дозволили оплачувати онлайн послуги МВС і РАЦСів

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет повідомив, що уряд підключив до сервісу check.gov.ua всі основні державні органи.

"Це означає, що українцям більше не потрібно буде гаяти час на те, щоб принести в ці органи банківські квитанції про сплату. Можна просто сплачувати послуги через інтернет-банк або мобільний банківський додаток (можна прямо на місці) та дати номер квитанції працівнику державної установи", – повідомив він у своєму Telegram-каналі.

Зокрема, до відповідного сервісу підключили:

Сервісні центри МВС (водійські посвідчення, довідка про несудимість тощо).

Міграційну службу (паспорти, закордонні паспорти тощо).

РАЦСи (усі послуги з народження, шлюбу тощо).

Центри надання адміністративних послуг.

Послуги в обласних державних адміністраціях (ліцензії, витяги тощо).

"Окрім часу, для українців це буде заощадження і грошей. Бо часто саме через вимогу паперових квитанцій люди вимушені сплачувати послуги через “місцеві” банки з гігантськими комісіями", – резюмував Дубілет.

Уряд підключив до сервісу check.gov.ua всі основні державні органи

Як писав OBOZREVATEL, 24 грудня міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет повідомив, що уряд офіційно запустив сервіс check.gov.ua. За допомогою цього проєкту можна перевіряти квитанції в електронній формі.

"Цей сервіс заощадить українцям купу часу. Зараз, якщо ви сплачуєте держпослуги (паспорт, авто, рагс тощо) – у вас вимагають квитанцію з банку. Тому ви зазвичай не можете просто платити через інтернет-банк або мобільний додаток", – повідомив він.

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