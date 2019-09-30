В Україні доведеться по-новому платити за біометрику: що зміниться

В Україні з 1 жовтня буде змінено платіжні реквізити для оплати оформлення біометричних документів.

Зокрема зміняться реквізити рахунків для перерахунку коштів за надання послуг з оформлення паспорта у формі ID-картки та паспорта громадянина України для виїзду за кордон, повідомляє Міністерство внутрішніх справ на сторінці у Facebook.

"Відповідний сервіс працює з 2016 року за допомогою простих і зрозумілих покрокових підказок, допомагає користувачам сформувати персоналізовану квитанцію для оплати обраної послуги у конкретному підрозділі міграційної служби", – наголосили представники МВС.

Після реєстрації на отримання адміністративних послуг із допомогою сервісу "Електронна черга" доступна можливість оплатити послуги онлайн, при цьому оплата за оформлення біометричних документів автоматично відбуватиметься за оновленими реквізитами.

В Україні з 1 жовтня буде змінено платіжні реквізити для оплати оформлення біометричних документів МВС Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше були озвучені головні проблеми оформлення "біометрики" в Україні.

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