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30 вересня • оновлено в 19:07
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В Україні доведеться по-новому платити за біометрику: що зміниться

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В Україні з 1 жовтня буде змінено платіжні реквізити для оплати оформлення біометричних документів.

Зокрема зміняться реквізити рахунків для перерахунку коштів за надання послуг з оформлення паспорта у формі ID-картки та паспорта громадянина України для виїзду за кордон, повідомляє Міністерство внутрішніх справ на сторінці у Facebook.

"Відповідний сервіс працює з 2016 року за допомогою простих і зрозумілих покрокових підказок, допомагає користувачам сформувати персоналізовану квитанцію для оплати обраної послуги у конкретному підрозділі міграційної служби", – наголосили представники МВС.

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Після реєстрації на отримання адміністративних послуг із допомогою сервісу "Електронна черга" доступна можливість оплатити послуги онлайн, при цьому оплата за оформлення біометричних документів автоматично відбуватиметься за оновленими реквізитами.

В Україні з 1 жовтня буде змінено платіжні реквізити для оплати оформлення біометричних документів

В Україні з 1 жовтня буде змінено платіжні реквізити для оплати оформлення біометричних документів

МВС Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше були озвучені головні проблеми оформлення "біометрики" в Україні.

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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Наживаются на народе с этими паспортами, каждые 10 лет их менять. А как старику, которому под 80 лет куда-то идти или ползти биометрику получать? Наверняка такие долгожители в планах управленцев страной не предполагаются, 65 лет жизни - максимум.
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филипп филипыч
филипп филипыч
говорят писвис не настоящий! (с) ))
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Mega Death
Mega Death
Беня получит с каждого xoxложопого раба, за паспорт))
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