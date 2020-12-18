В Україні можуть різко підняти податки, щоб вистачило на пенсії: міністерка розкрила деталі

В Україні доведеться підвищити ставку Єдиного соціального внеску або збільшити інші податки, якщо закон про запровадження системи обов’язкових пенсійних накопичень не буде ухвалено.

Як заявила в інтерв’ю Liga.net міністерка соціальної політики Марина Лазебна, на такий крок доведеться піти для забезпечення роботи чинної солідарної системи пенсійних нарахувань.

"Так, доведеться це зробити (підвищити рівень ЄСВ. – Ред.). Або підвищувати інші податки, щоб фінансувати пенсії, на які не вистачить ЄСВ, тобто з державного бюджету", – сказала вона.

До речі, мінімальна ставка ЄСВ, яку доведеться підвищити в разі неухвалення законопроєкту, нині становить 22% від мінімальної заробітної плати. Після підвищення мінімальної зарплати до 5000 гривень із 1 вересня 2020 року ця сума у грошовому еквіваленті становить 1100 гривень.

Лазебна нагадала, що цього року не варто сподіватися на ухвалення в першому читанні законопроєкту №2683, який зобов’язує всіх українців спрямовувати 1% доходів на власні пенсійні накопичення.

"Можливо, запровадження буде з 1 січня 2022 року, але за умови, що законопроєкт №2683 ухвалять у першому кварталі 2021 року і всі, від кого залежить впровадження, засукають рукава й дуже добре попрацюють", – зазначила вона.

За словами Лазебної, якщо Україна знову не зможе ухвалити законопроєкт, то в галузі пенсійного забезпечення нічого не зміниться щонайменше ще п’ять років. Отже, надалі діятиме збиткова солідарна система нарахування пенсій, наголосила вона.

Законопроєкт №2683 зареєструвала у Верховній Раді 27 грудня 2019 року нардепка від "Слуги народу" Галина Третякова. Він передбачає обов’язкові для всіх громадян України пенсійні внески та зобов’язує роботодавців сплачувати 2% від зарплати співробітників.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українці, згідно із цим законопроєктом, щомісяця повинні будуть у середньому віддавати від 3% до 7% від зарплати.