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В Україні дороги будуватимуть за новими правилами: що зміниться

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В Україні звузять ширину лівих смуг руху на дорогах першої категорії – з трьома і більше смугами руху в одному напрямку. Тепер вона складатиме 3,5 м замість 3,75 м.

Зокрема, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства оновило державні будівельні норми щодо проектування автомобільних доріг загального користування, йдеться на сайті відомства.

Норма вступає в дію з 1 вересня цього року і застосовується обов’язково під час нового будівництва швидкісних доріг.

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“Звуження ширини смуг руху на дорогах – дуже вдала практика для підвищення безпеки, яка працює у багатьох країнах Європи та світу. Тому ми вирішили запровадити її під час нового будівництва найбільших і найінтенсивніших українських трас при влаштуванні лівих швидкісних смуг. Це дозволить мінімізувати перевищення дозволеної швидкості на дорогах, зробить водіїв більш уважними за кермом, а, отже, аварій і ДТП стане менше”, – повідомив заступник голови Мінрегіонбуду Лев Парцхаладзе.

Також встановлено нову ширину зупиночної смуги руху на дорогах вищих категорій – 3 м замість 2,5 м.

"Чинна ширина зупинкової смуги у 2,5 м є дуже небезпечною і спричиняє додаткові аварії. Особливо це актуально для вантажних автомобілів, які не можуть у повній мірі безпечно та зручно розміститися на такій ділянці дороги", – наголосив Парцхаладзе.

Крім того, у нових змінах встановлені сучасні та більш безпечні вимоги до проектування горизонтальних та вертикальних кривих. Це актуально для гірських трас та дорог на іншому складному ландшафті.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, торік на ремонт доріг виділили понад 45 млрд гривень. Водночас державна субвенція на проекти будівництва доріг місцевого значення перевищила 11,5 млрд гривень.

У 2018-2022 роках Україна витратить 298,3 млрд гривень на ремонт і будівництво 6,6 тис. кілометрів доріг.

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Теми
Дороги в УкраїніРемонт доріг
Особа
Лев Парцхаладзе
Місце
Україна
Теги
ремонт і будівництво дорігдорогиМіністерство регіонального розвитку і ЖКГ
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