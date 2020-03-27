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29 березня • оновлено в 10:22
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В Україні долар пробив психологічну позначку: курс валют на 27 березня

42.5т
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В Україні офіційний курс долара щодо гривні на 27 березня склав 28,13 грн/$. Він підвищився на 18 копійок у порівнянні з попереднім днем, євро же подорожчав на 60 копійок – до 30,86 грн.

Про це йдеться на офіційному сайті Національного банку.

Курс НБУ на 27 березня

100 доларів США – 2813 грн

100 євро – 3086 грн

Курс долара НБУ

Курс долара НБУ

скріншот

Курс євро НБУ

Курс євро НБУ

скріншот

Довідка: кілька тижнів тому курс долара різко почав рости через пандемію COVID-19 у світі, яка призвела до кризи в економіці. Станом на початок березня курс долара щодо гривні перебував на позначці у 24,7 грн/$. І всього за пару тижнів українська гривня почала істотно падати щодо основних валют.

Курс долара в банках

При цьому в банках курс виріс у порівнянні з попереднім днем. Американську валюту продають вже за 28,7 грн/$, а купують за 28,0 грн/$.

Європейську валюту продають за 31,5 грн/€, а купують за 30,5 грн/€.

Курс в банках

Курс в банках

скріншот

Велика різниця між продажем і купівлею свідчить про те, що зараз через ажіотажний попит відбувся дисбаланс, що згодом має бути виправлено.

Курс на міжбанку

Долар продають за 28,28 грн, а купують за 28,25 грн.

Євро ж у продажу коштує 31,12 грн, а в купівлі – 31,15 грн.

Курс на міжбанку

Курс на міжбанку

скріншот

Курс на чорному ринку

Долар

Купівля – 28,35 грн

Продаж – 28,65 грн

Долар на чорному ринку

Долар на чорному ринку

скріншот

Євро

Купівля – 30,80 грн

Продаж – 31,30 грн

Євро на чорному ринку

Євро на чорному ринку

скріншот

Курс в обмінниках

Долар

Купівля – 28,5 грн

Продаж – 28,7 грн

Курс в обмінниках

Курс в обмінниках

скріншот

Євро

Купівля – 31,15 грн

Продаж – 31,4 грн

Курс в обмінниках

Курс в обмінниках

скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні офіційний курс долара щодо гривні на 26 березня склав 27,95 грн/$. Він підвищився на 18 копійок у порівнянні з попереднім днем, євро ж подорожчав на 16 копійок – до 30,26 грн.

Власники пунктів обміну валюти у Києві кажуть, що у них вистачає і доларів, і євро. Щоправда, люди здебільшого валюту не купують, а продають – обмінюють невеликі суми на гривні.

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Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Тема
Курс валют
Місце
Україна
Тег
долар
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Хохол, но не дебил
Хохол, но не дебил
Это ещё цветочки...
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7
1
lazar galka
lazar galka
я так понимаю, рашкефсё
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16
1
2 из 4 ответов | показать все
россия1 москва1
россия1 москва1
lazar galka, де.бил нэзалэжний , а сомали?
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2
1
Хохол, но не дебил
Хохол, но не дебил
Pruglo Sergey, накопи хрювенек, пойди на Печерский рынок и купи себе мозг. Может быть тогда поймёшь, что при чём :о))))))))
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9
1
Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Из-за обращения Путена? На бирже паника? Не?
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16
0
2 из 4 ответов | показать все
Kozak Ladya
Kozak Ladya
россия1 москва1, Ютуб тебе в помощь.
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0
0
россия1 москва1
россия1 москва1
Pruglo Sergey, де.бил нэзалэжний, }{уйло твоя мать с членом байдена во рту на май-д.а.у.н.е визжащая "во це европа!"
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4
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