В Україні офіційний курс долара щодо гривні на 27 березня склав 28,13 грн/$. Він підвищився на 18 копійок у порівнянні з попереднім днем, євро же подорожчав на 60 копійок – до 30,86 грн.

Про це йдеться на офіційному сайті Національного банку.

Курс НБУ на 27 березня

100 доларів США – 2813 грн

100 євро – 3086 грн

Курс долара НБУ скріншот

Курс євро НБУ скріншот

Довідка: кілька тижнів тому курс долара різко почав рости через пандемію COVID-19 у світі, яка призвела до кризи в економіці. Станом на початок березня курс долара щодо гривні перебував на позначці у 24,7 грн/$. І всього за пару тижнів українська гривня почала істотно падати щодо основних валют.

Курс долара в банках

При цьому в банках курс виріс у порівнянні з попереднім днем. Американську валюту продають вже за 28,7 грн/$, а купують за 28,0 грн/$.

Європейську валюту продають за 31,5 грн/€, а купують за 30,5 грн/€.

Курс в банках скріншот

Велика різниця між продажем і купівлею свідчить про те, що зараз через ажіотажний попит відбувся дисбаланс, що згодом має бути виправлено.

Курс на міжбанку

Долар продають за 28,28 грн, а купують за 28,25 грн.

Євро ж у продажу коштує 31,12 грн, а в купівлі – 31,15 грн.

Курс на міжбанку скріншот

Курс на чорному ринку

Долар

Купівля – 28,35 грн

Продаж – 28,65 грн

Долар на чорному ринку скріншот

Євро

Купівля – 30,80 грн

Продаж – 31,30 грн

Євро на чорному ринку скріншот

Курс в обмінниках

Долар

Купівля – 28,5 грн

Продаж – 28,7 грн

Курс в обмінниках скріншот

Євро

Купівля – 31,15 грн

Продаж – 31,4 грн

Курс в обмінниках скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні офіційний курс долара щодо гривні на 26 березня склав 27,95 грн/$. Він підвищився на 18 копійок у порівнянні з попереднім днем, євро ж подорожчав на 16 копійок – до 30,26 грн.

Власники пунктів обміну валюти у Києві кажуть, що у них вистачає і доларів, і євро. Щоправда, люди здебільшого валюту не купують, а продають – обмінюють невеликі суми на гривні.

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