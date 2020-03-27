В Україні офіційний курс долара щодо гривні на 27 березня склав 28,13 грн/$. Він підвищився на 18 копійок у порівнянні з попереднім днем, євро же подорожчав на 60 копійок – до 30,86 грн.
Про це йдеться на офіційному сайті Національного банку.
Курс НБУ на 27 березня
100 доларів США – 2813 грн
100 євро – 3086 грн
Курс долара НБУ
скріншот
Курс євро НБУ
скріншот
Довідка: кілька тижнів тому курс долара різко почав рости через пандемію COVID-19 у світі, яка призвела до кризи в економіці. Станом на початок березня курс долара щодо гривні перебував на позначці у 24,7 грн/$. І всього за пару тижнів українська гривня почала істотно падати щодо основних валют.
Курс долара в банках
При цьому в банках курс виріс у порівнянні з попереднім днем. Американську валюту продають вже за 28,7 грн/$, а купують за 28,0 грн/$.
Європейську валюту продають за 31,5 грн/€, а купують за 30,5 грн/€.
Курс в банках
скріншот
Велика різниця між продажем і купівлею свідчить про те, що зараз через ажіотажний попит відбувся дисбаланс, що згодом має бути виправлено.
Курс на міжбанку
Долар продають за 28,28 грн, а купують за 28,25 грн.
Євро ж у продажу коштує 31,12 грн, а в купівлі – 31,15 грн.
Курс на міжбанку
скріншот
Курс на чорному ринку
Долар
Купівля – 28,35 грн
Продаж – 28,65 грн
Долар на чорному ринку
скріншот
Євро
Купівля – 30,80 грн
Продаж – 31,30 грн
Євро на чорному ринку
скріншот
Курс в обмінниках
Долар
Купівля – 28,5 грн
Продаж – 28,7 грн
Курс в обмінниках
скріншот
Євро
Купівля – 31,15 грн
Продаж – 31,4 грн
Курс в обмінниках
скріншот
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні офіційний курс долара щодо гривні на 26 березня склав 27,95 грн/$. Він підвищився на 18 копійок у порівнянні з попереднім днем, євро ж подорожчав на 16 копійок – до 30,26 грн.
Власники пунктів обміну валюти у Києві кажуть, що у них вистачає і доларів, і євро. Щоправда, люди здебільшого валюту не купують, а продають – обмінюють невеликі суми на гривні.
Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся
Читайте всі новини по темі "Курс валют" на сайті "OBOZREVATEL".