В Україні долар пробив нову позначку: скільки коштує

В Україні довідковий курс долара по відношенню до гривні 19 березня склав 27,26 грн/$. Таким чином за він виріс в ціні на 20 копійок за добу, євро збільшився в ціні на 7 копійок.

Про це йдеться в даних фінансових установ та НБУ.

Курс НБУ на 19 березня

100 доларів США - 27,26 гривень;

100 євро - 29,79 гривень;

Курс долара в банках

При цьому в банках американську валюту продають вже за 28,5 грн/$, а купують по 27,3 грн/$. Європейську валюту продають по 31,4 грн/€, а купують по 29,5 грн/€.

Курс валют на 19 березня скріншот

Така різниця між продажем і купівлею говорить про те, що зараз через ажіотажний попит відбувся дисбаланс, що згодом має бути виправлений.

Курс на міжбанку

Долар продають за 27,41 грн, а купують за 27,37 грн.

Євро ж у продажу варто 29,79 грн, а в покупці - 29,75 грн.

Курс валют на 19 березня скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У 2020 році МВФ очікує, що гривня "просяде" до 27,72 грн/$, а у 2021 році буде коштувати 28,7 грн/$.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch прогнозує ослаблення гривні у 2020 році. До цього призведе цикл пом'якшення ставки Національного банку і зниження припливу нерезидентів в облігації внутрішньої державної позики.

Різке зростання курсу долара в Україні не пов'язане зі спалахом коронавірусу і введеним в зв'язку з ним карантином. В силу інших причин він може бути в районі 27 грн/$, але не більше. Про це заявила народний депутат України від "Європейської солідарності", колишня глава податкового комітету ВР Ніна Южаніна.

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