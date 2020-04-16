В Україні долар дорожчає два дні поспіль: курс валют на 16 квітня

В Україні офіційний курс долара щодо гривні на 16 квітня склав 27,22 грн/$, що на 13 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Євро ж встановився на позначці 29,63 грн. Таким чином європейська валюта подешевшала на 7 копійок.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс НБУ на 16 квітня
100 доларів США – 2722 грн
100 євро – 2963 грн
Курс долара від НБУ
Скріншот
Курс євро від НБУ
Скріншот
Зазначимо, що ситуація на валютному ринку різко змінилася і гривня почала зміцнюватися після ухвалення Верховною Радою закону про ринок землі і законопроєкту про банки в першому читанні.
Втім, на думку аналітиків, долара по 26 грн у найближчому майбутньому чекати не варто.
Курс долара почав рости на тлі пандемії коронавірусу у світі. Боротьба з вірусом і жорсткий карантин призвели до падіння економіки багатьох країн. Станом на початок березня курс долара щодо гривні перебував на позначці 24,7 грн/$. І всього за кілька тижнів гривня почала істотно падати щодо основних валют.
Курс долара в банках
При цьому в банках американську валюту продають вже за 27,48 грн/$, а купують за 27,06 грн/$.
Європейську валюту продають за 29,94 грн/€, а купують за 29,32 грн/€.
Курс валют у банках
Скріншот
Курс долара у банках
Скріншот
Курс євро у банках
Скріншот
Така різниця між продажем і купівлею свідчить про те, що зараз через ажіотажний попит трапився дисбаланс, що згодом має бути виправлений.
Курс на міжбанку
В ході торгів долар продають за 27,29 грн, а купують за 27,26 грн.
Євро знизився щодо гривні – у продажу коштує 29,66 грн, а в купівлі – 29,63 грн.
Курс на міжбанку
Скріншот
Курс на чорному ринку
Долар
Купівля – 27,4 грн
Продаж – 27,35 грн
Долар на чорному ринку
Скріншот
Євро
Купівля – 29,6 грн
Продаж – 29,5 грн
Євро на чорному ринку
Скріншот
Курс в обмінниках
Долар
Купівля – 27,49 грн
Продаж – 27,29 грн
Євро
Купівля – 29,38 грн
Продаж – 29,26 грн
Курс валют в обмінниках
Скріншот
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні офіційний курс долара щодо гривні 15 квітня склав 27,09 грн/$, що на 5 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.
29 березня Кабінет міністрів поновив макроекономічний прогноз для України, розробляючи зміни до держбюджету через COVID-19. У ньому зазначено курс гривні щодо долара в середньому за рік – 29,5 грн.
Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Курс валют" на сайті "OBOZREVATEL".