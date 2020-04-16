В Україні долар дорожчає два дні поспіль: курс валют на 16 квітня

В Україні офіційний курс долара щодо гривні на 16 квітня склав 27,22 грн/$, що на 13 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Євро ж встановився на позначці 29,63 грн. Таким чином європейська валюта подешевшала на 7 копійок.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс НБУ на 16 квітня

100 доларів США – 2722 грн

100 євро – 2963 грн

Курс долара від НБУ Скріншот

Курс євро від НБУ Скріншот

Зазначимо, що ситуація на валютному ринку різко змінилася і гривня почала зміцнюватися після ухвалення Верховною Радою закону про ринок землі і законопроєкту про банки в першому читанні.

Втім, на думку аналітиків, долара по 26 грн у найближчому майбутньому чекати не варто.

Курс долара почав рости на тлі пандемії коронавірусу у світі. Боротьба з вірусом і жорсткий карантин призвели до падіння економіки багатьох країн. Станом на початок березня курс долара щодо гривні перебував на позначці 24,7 грн/$. І всього за кілька тижнів гривня почала істотно падати щодо основних валют.

Курс долара в банках

При цьому в банках американську валюту продають вже за 27,48 грн/$, а купують за 27,06 грн/$.

Європейську валюту продають за 29,94 грн/€, а купують за 29,32 грн/€.

Курс валют у банках Скріншот

Курс долара у банках Скріншот

Курс євро у банках Скріншот

Така різниця між продажем і купівлею свідчить про те, що зараз через ажіотажний попит трапився дисбаланс, що згодом має бути виправлений.

Курс на міжбанку

В ході торгів долар продають за 27,29 грн, а купують за 27,26 грн.

Євро знизився щодо гривні – у продажу коштує 29,66 грн, а в купівлі – 29,63 грн.

Курс на міжбанку Скріншот

Курс на чорному ринку

Долар

Купівля – 27,4 грн

Продаж – 27,35 грн

Долар на чорному ринку Скріншот

Євро

Купівля – 29,6 грн

Продаж – 29,5 грн

Євро на чорному ринку Скріншот

Курс в обмінниках

Долар

Купівля – 27,49 грн

Продаж – 27,29 грн

Євро

Купівля – 29,38 грн

Продаж – 29,26 грн

Курс валют в обмінниках Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні офіційний курс долара щодо гривні 15 квітня склав 27,09 грн/$, що на 5 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

29 березня Кабінет міністрів поновив макроекономічний прогноз для України, розробляючи зміни до держбюджету через COVID-19. У ньому зазначено курс гривні щодо долара в середньому за рік – 29,5 грн.

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