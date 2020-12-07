В Україні до кінця грудня подорожчають овочі: актуальні ціни в супермаркетах

В Україні у магазинах до кінця грудня подорожчають свіжі овочі на 15-16% – до 50 гривень за кілограм. Зараз ціна огірків і помідорів тримається на позначці в 45 грн.

В ефірі "Україна 24" заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук пояснив, що причиною подорожчання стала відсутність на рику української продукції. Наразі на прилавках є лише дорогі імпортні овочі, але навіть у таких умовах вони мають попит.

"Відсутність української продукції призводить до того, що на прилавках магазинів ми бачимо імпортну продукцію, недешеву. До того ж, сигналів про те, що вона подешевшала, немає, оскільки попит на неї досить стабільний, але кількісного складу недостатньо, і не виключено, що до кінця грудня огірки, помідори ще подорожчають на 15-16%, що становитиме близько 50 грн за кг", — сказав він.

Які овощі подорожчають:

огірки, помідори на 15-16% – до 50 грн за кілограм;

капуста, буряк, морква на 5% – на 50 коп.-1 грн за кілограм.

"Традиційні українські овочі, які мають зберігатися в сховищах, не так суттєво піднімуться в ціні, але за рахунок того, що витратна частина буде йти в зберігання цибулі, моркви, картоплі, ми будемо бачити часткове подорожчання, але не таке, як на овочі, вирощені в умовах тепличного режиму", — пояснив Марчук.

Наразі свіжі огірки можна придбати в столичних супермаркетах по 45-60 грн за кілограм.

Водночас вартість помідорів стартує від 45-70 грн за кілограм. Ціна на жовтий помідор у деяких супермаркетах становить майже 120 грн. Залежить від сорту овоча. До того ж ціна на помідори черрі склала 398 грн за кілограм.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні минулого тижня сильно виросли ціни на два популярних продукти:

Україна за останні роки різко скоротила виробництво гречаної крупи. Тому полиці магазинів стала захоплювати російська продукція, розфасована у Казахстані.

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