В Україні для IT-компаній можуть ввести нові пільги: що зміниться

Глава податкового комітету Верховної Ради Ніна Южаніна розробила новий законопроект (№10094-1), який покликаний вирішити проблему оподаткування IT-компаній і стимулювати розвиток галузі в Україні.

Зокрема, документ пропонує встановити пільгові ставки податку на доходи фізосіб (ПДФО) і єдиного соцвнеску (ЄСВ) для всіх представників працівників даної сфери, передає UBR.

Версія Южаніної не містить жодних ідей щодо "5-ї групи" єдинників і не звільняє від відповідальності компанії, які оптимізують податки, наймаючи працівників як приватних підприємців.

При цьому вона пропонує уточнити поняття "працівник", додавши до нього ще й термін "наймана особа". Такою, якщо проект буде прийнятий, стануть вважати будь-яких фізосіб, які виконують роботу за винагороду за трудовим договором. Це повинно розширити можливості Держпраці і стимулювати айтішників брати співробітників у штат.

За це IT-компаніям дадуть ряд податкових преференцій, які будуть діяти до 1 січня 2025 року. Перш за все, влада пропише ставку ПДФО на рівні 9% – вдвічі нижче базової, але в розмірі не менше 1502 гривень. Цю суму вирахували, як нарахований за ставкою 18% податок на дві мінімальні зарплати.

Крім того, ставку ЄСВ для найманих працівників пропонують встановити на рівні 5% від їх зарплати. Мінімальний платіж за цією статтею складе 1837 гривень (базова ставка ЄСВ 22% з двох мінімальних зарплат), максимальний обмежений 13 770 гривнями (22% від 15 мінімальних зарплат).

Автори проекту впевнені, що цього буде достатньо, щоб IT-галузь почала динамічно розвиватися, а програмісти перестали виїжджати з України в країни з більш лояльною податковою політикою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кабінет міністрів розробив законопроект, який пропонує заборонити оформлення працівників як фізичних осіб-підприємців, що часто використовується багатьма роботодавцями як легальна схема зниження податкового навантаження.

Усього буде прописано 7 критеріїв, які свідчать про трудові відносини між двома сторонами.

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