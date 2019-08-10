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Оплатить держава: скільки коштуватимуть пологи в Україні

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Національна служба здоров'я України буде платити лікарням за пологи близько 8000-9000 гривень.

"Є, наприклад, 374 тисячі пологів за минулий рік в Україні. Якщо додати до розрахунків витрат медикаменти,як необхідну частину, то отримаємо тариф на пологи. Я не можу назвати його до моменту поки його не затверджено. Але він в межах 8000-9000 гривень", – повідомив керівник відомства Олег Петренко в інтерв'ю "Сегодня".

За його словами, ця цифра може коригуватися і буде законною, коли буде затверджена законом про державний бюджет у додатку "Програма медичних гарантій".

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Керівник Національної служби здоров'я підкреслив, що українцям не доведеться доплачувати в лікарнях за пологи.

"Якщо пологовий будинок, який укладе з нами договір буде брати доплату – це буде пряме порушення договору. В тариф входить все. З вас не можуть брати ніяких додаткових оплат", – заявив Петренко.

"Якщо буде по іншому люди зможуть з 2020 року про це заявити, скориставшись нашою гарячою лінією за номером 1677 чи подати заяву про вимагання коштів. Якщо такі випадки будуть задокументовані, то це стане підставою для перевірки, а за результатом – призупинення чи навіть розірвання договору. Я не думаю, що хтось буде ризикувати втратити фінансування", – резюмував він.

Українцям не доведеться доплачувати в лікарнях за пологи

Українцям не доведеться доплачувати в лікарнях за пологи

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 грудня підвищили розмір виплат на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням. Зокрема допомогу на дітей до 6 років збільшили до 3 252 гривень, а для дітей від 6 до 18 років — до 4 054 гривень.

Водночас із цим до 485 гривень підвищать декретні виплати для незастрахованих осіб.

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Тема
Вагітність і пологи
Місце
Україна
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