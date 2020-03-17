Головна Новини
17 березня • оновлено в 15:22
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

В Україні дефіцит готівки: її пропонують завозити КамАЗами з Білорусі

4.2т
Читати матеріал російською

Готівкові курси валют почали активно рости через нестачу банкнот ні в банківських відділеннях, ні в касах фінансових компаній, доставку яких пропонують здійснити шляхом завезення на вантажівках з Білорусі.

Середня ціна продажу долара в банках підскочила на 50-70 копійок, і знаходиться в рамках 28,0-28,50 грн/$. Максимальний цінник ставлять фінансові компанії - це 29 грн/ $. Середня ціна викупу валюти у населення піднялася на 70-80 копійок - 27,30-27,60 грн/$, проте люди все одно вкрай рідко здають валюту, чекаючи слушну девальвацію гривні. На чорному ринку долар купують вже по 28,7 грн/$, а продають по 29,3 грн/$.

В Україні дефіцит готівки: її пропонують завозити КамАЗами з Білорусі

Готівковий євро дорожчає автоматично слідом за зростанням курсу долара. Обмінники підняли свої цінники більш ніж на гривню, і середній курс продажу готівкового євро перебуває у рамках 31,0-31,85 грн/€. А максимальний досягає 33 грн/€, його ставить державний Укргазбанк. Викуп готівкової євровалюти у населення відбувається в рамках 29,50-30,5 грн/€.

"Долара тотально не вистачає через відсутність фізичних поставок банкноти до України через проблеми, що виникли з авіасполученням після запуску заходів, пов'язаних з коронавірусом. У деяких банках вкладникам, у яких закінчуються терміни доларових депозитів, пропонують отримати свої вклади в євровалюті. Звичайно, там, де євро залишається в наявності", - розповів фінансовий аналітик Василь Невмержицький, передає "Страна".

З ранку у банківської спільноти були великі надії на оперативну реакцію на валютну кризу з боку Національного банку. Однак регулятор опублікував свої рекомендації, закликавши банки самостійно справлятися з усіма труднощами і паніку вкладників. Кажуть, що в НБУ і чути нічого не хочуть про продаж регулятором готівкового долара.

"Банки лютують, а Нацбанк самоусунувся і тільки рекомендації видає. Чи є фізично у сховищі НБУ доларова банкнота - ніхто не знає. Однак в нашому центробанку навіть не заїкаються про продаж готівкового долара. Хоча потреба в ньому сильно зросла. Загальний обсяг тільки готівкового попиту на поточний момент оцінюється у 1 мільярд доларів. Це не тільки під продажу у касах, а й під видачі вкладникам, серед яких починається паніка. Адже вони не можуть отримати свої вклади за терміном і банки не виконують свої зобов'язання. Наслідки непередбачувані", - повідомили джерела видання в НБУ.

У свою чергу на банківському ринку обговорюють різні можливості щодо постачання іноземної готівки в Україну, і готові звертатися до офісу президента за допомогою. Зокрема, пропонується завезення готівкового долара КАМАЗами, КрАЗами, власними інкасаторськими службами, але наміри поки не підтверджуються через закриття кордонів в Європі, зараз прорахувується варіант доставки з Білорусі.

Великі банки можуть також звернутися до Офісу президента з проханням надати борт номер один, щоб доставити банкноти президентським літаком зі США. Поки це все попередні намітки, без чітких дій, погоджень і домовленостей. Коли будуть прийматися остаточні рішення - банкіри не прогнозують.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Національний банк України у вівторок, 17 березня, зафіксував офіційний курс гривні по відношенню до долара на позначці 26,52 грн / $.

Також сьогодні в НБУ заявили, що в Україні в останні дні спостерігаються ознаки нестачі готівкової валюти в касах банків внаслідок закриття кордонів через спалах коронавируса.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Банківська система" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Банківська система
Місце
Україна
Тег
курс валют
Поділитися у Facebook
7
Коментарі
5
14
Смішно
3
Цікаво
6
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
может состав ж.д. сразу выписать по накладной?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Читаем: Главред (Украина): почему в деградации Украины виновны патриоты............... и думаем...
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Обломов Гоша
Обломов Гоша
Zhikharev Dmitry, .......Этим 25% думать нечем , мозгомор однако.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Minaev Alexey
Minaev Alexey
надо обратиться к Яныку- у него в гараже стоят еще 3 камаза- четыре он уже отдал России. Пусть возвращается с долларами ! и еще можно 1 мрд. с Америки поиметь -надо сменить Венедиктову ! СЧУ ГС.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги