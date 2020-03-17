В Україні дефіцит готівки: її пропонують завозити КамАЗами з Білорусі

Готівкові курси валют почали активно рости через нестачу банкнот ні в банківських відділеннях, ні в касах фінансових компаній, доставку яких пропонують здійснити шляхом завезення на вантажівках з Білорусі.

Середня ціна продажу долара в банках підскочила на 50-70 копійок, і знаходиться в рамках 28,0-28,50 грн/$. Максимальний цінник ставлять фінансові компанії - це 29 грн/ $. Середня ціна викупу валюти у населення піднялася на 70-80 копійок - 27,30-27,60 грн/$, проте люди все одно вкрай рідко здають валюту, чекаючи слушну девальвацію гривні. На чорному ринку долар купують вже по 28,7 грн/$, а продають по 29,3 грн/$.

Готівковий євро дорожчає автоматично слідом за зростанням курсу долара. Обмінники підняли свої цінники більш ніж на гривню, і середній курс продажу готівкового євро перебуває у рамках 31,0-31,85 грн/€. А максимальний досягає 33 грн/€, його ставить державний Укргазбанк. Викуп готівкової євровалюти у населення відбувається в рамках 29,50-30,5 грн/€.

"Долара тотально не вистачає через відсутність фізичних поставок банкноти до України через проблеми, що виникли з авіасполученням після запуску заходів, пов'язаних з коронавірусом. У деяких банках вкладникам, у яких закінчуються терміни доларових депозитів, пропонують отримати свої вклади в євровалюті. Звичайно, там, де євро залишається в наявності", - розповів фінансовий аналітик Василь Невмержицький, передає "Страна".

З ранку у банківської спільноти були великі надії на оперативну реакцію на валютну кризу з боку Національного банку. Однак регулятор опублікував свої рекомендації, закликавши банки самостійно справлятися з усіма труднощами і паніку вкладників. Кажуть, що в НБУ і чути нічого не хочуть про продаж регулятором готівкового долара.

"Банки лютують, а Нацбанк самоусунувся і тільки рекомендації видає. Чи є фізично у сховищі НБУ доларова банкнота - ніхто не знає. Однак в нашому центробанку навіть не заїкаються про продаж готівкового долара. Хоча потреба в ньому сильно зросла. Загальний обсяг тільки готівкового попиту на поточний момент оцінюється у 1 мільярд доларів. Це не тільки під продажу у касах, а й під видачі вкладникам, серед яких починається паніка. Адже вони не можуть отримати свої вклади за терміном і банки не виконують свої зобов'язання. Наслідки непередбачувані", - повідомили джерела видання в НБУ.

У свою чергу на банківському ринку обговорюють різні можливості щодо постачання іноземної готівки в Україну, і готові звертатися до офісу президента за допомогою. Зокрема, пропонується завезення готівкового долара КАМАЗами, КрАЗами, власними інкасаторськими службами, але наміри поки не підтверджуються через закриття кордонів в Європі, зараз прорахувується варіант доставки з Білорусі.

Великі банки можуть також звернутися до Офісу президента з проханням надати борт номер один, щоб доставити банкноти президентським літаком зі США. Поки це все попередні намітки, без чітких дій, погоджень і домовленостей. Коли будуть прийматися остаточні рішення - банкіри не прогнозують.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Національний банк України у вівторок, 17 березня, зафіксував офіційний курс гривні по відношенню до долара на позначці 26,52 грн / $.

Також сьогодні в НБУ заявили, що в Україні в останні дні спостерігаються ознаки нестачі готівкової валюти в касах банків внаслідок закриття кордонів через спалах коронавируса.

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