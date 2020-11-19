В Україні кількість сімей із боргами за газ досягла 60%

В Україні кількість домогосподарств з боргами за газ за підсумками жовтня збільшилася до 60%.

"З огляду на те, що протягом літа – початку осені споживачі поступово погашали борги, накопичені за попередній опалювальний сезон, а вересень відрізнявся низьким споживанням, то ситуація з боргами виглядала більш оптимістично. Зараз же, за підсумками жовтня, ситуація з оплатою ресурсу стрімко погіршується", – повідомив перший заступник голови правління Асоціації постачальників енергоресурсів Євген Нацвін-Степанов у коментарі "Інтерфакс-Україна".

За його словами, борг населення за газ перевищив 21,1 млрд грн. До того ж борги за тепло і гарячу воду склали 16,3 млрд, за поставку й розподіл електроенергії – 5 млрд грн.

Нацвін-Степанов підкреслив, що найбільш критична ситуація зараз у Донецькій, Одеській, Харківській та Дніпропетровській областях. Борги жителів кожного з цих регіонів перевищують 2 млрд грн.

Найкраще споживачі платять за газ у Рівненській, Кіровоградській та Черкаській областях.

"Після закінчення карантинних обмежень постане питання припинення газопостачання неплатників і будуть вжиті заходи стягнення заборгованості в судовому порядку, а також інші небажані наслідки", – резюмував Нацвін-Степанов.

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