В Україні через коронавірус ввели нові правила для боржників за комуналку

Підприємства, що здійснюють надання комунальних послуг, зокрема, облгази і обленерго не відключатимуть споживачів через неоплачені на тлі карантину рахунків.

Про повідомив глава профільного комітету Верховної Ради Андрій Герус в ході засіданні погоджувальної ради, передає Інтерфакс-Україна.

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"З такими підприємствами як обленерго і облгази є домовленості, про те, що вони не будуть відключати споживачів в період карантину. Також ми будемо ініціювати на законодавчому рівні скасування пені за несвоєчасну оплату послуг ЖКГ під час карантину, зміни в порядок надання субсидій, щоб в випадку виникнення у громадян заборгованостей, вони не приводили до втрати субсидій ", – сказав нардеп

Герус закликав громадян уникати відвідування центрів обслуговування і банківських відділень, де зазвичай спостерігаються черги на оплату житлово-комунальних послуг, і по можливості здійснювати оплату рахунків онлайн.

"Звичайно, платити за ЖКГ необхідно, але хочу звернутися до громадян, особливо до тих, хто знаходиться в зоні ризику: якщо ви бачите чергу у банку або центрі обслуговування – утримайтеся. Будуть прийняті відповідні рішення, щоб не було погіршень для споживачів", – підсумував Герус.

Як повідомляв OBOZREVATEL, комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики напрацював низку законодавчих ініціатив для підтримки вітчизняного бізнесу в умовах карантину через поширення коронавируса.

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