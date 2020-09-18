В Україні через коронакризу 300 тисяч людей втратять роботу, – експертка

Через обмеження, пов'язані з пандемією коронавірусу COVID-19, кількість працюючих людей в Україні скоротиться ще на понад 300 тисяч осіб.

Про це, як пише "5 канал", заявила заступниця директора Центру економічної стратегії Марія Репко, зауваживши, що постраждають найменш соціально захищені.

"Було 16,6 млн людей економічно активних, які щось робили, а через кризу уряд очікує, що ця кількість скоротиться аж на 300 тисяч. І, як правило, це люди найменш захищені. Це можуть бути сезонні працівники, пенсіонери, молодь, жінки, які самі виховують дітей і через карантин зіткнулися з ситуацією, коли закрилися школи, – тобто найменш захищені", – повідомила Репко.

Вона зауважила, що погіршення епідемічної ситуації може спричинити в Україні нову економічну кризу.

"Якщо почнеться друга криза, то українська економіка опиниться в ще гіршому стані, тому що протягом 2020 року дуже сильно впали інвестиції. Інвестиції – це джерело майбутнього економічного зростання. Зарплат, пенсій і добробуту людей", – розповіла експертка.