В Україні черешню стали продавати по 25 грн: де купити

В Україні за вихідні 19-21 червня закупівельні оптові ціни на черешню обвалилися на понад удвічі. На деяких ринках кілограм можна купити за 25 грн.

Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit. Сильне зниження цін на літню ягоду відбулося буквально за тиждень.

"Ще в кінці минулого робочого тижня оптові ціни на черешню хорошої якості на київських ринках "Столичний" і "Троєщина" трималися в діапазоні 75-80 грн/кг, а продукцію високої якості пропонували за ціною близько 100 грн/кг дрібним оптом", – сказано в публікації.

Однак, вже в п'ятницю, 19 червня, ціна черешні на "Столичному" впала до 60 грн, а в суботу та неділю обвалилася до рівня 35-40 грн/кг. На київському ринку "Троєщина" ціна на черешню впала – до 25 грн/кг. У південних регіонах України черешню і взагалі можна було купити на оптових ринках по 20 грн/кг.

Причини обвалу цін:

надлишок пропозиції на тлі істотного зниження попиту;

продавці неякісної черешні прагнуть скоріше позбутися від продукції, збиваючи ціни, зокрема і на якісний, калібрований і сортовий товар;

закриття дрібних ринків, в зв'язку з карантином, де раніше реалізовувалася значна частина плодоовочевої продукції.

"Так, на цих вихідних торгівля черешнею на київському ринку "Столичний" здійснювалася більш ніж зі ста автомобілів, які реалізовували черешню, в основному, невисокої якості. Виробники протягом декількох діб намагалися реалізувати свою продукцію, в результаті і фрукти високої якості змушені були продавати по 30-50 грн/кг", – відзначають аналітики.

Як працює схема ціноутворення

Дрібні виробники не мають доступу до реалізації продукції через торгові мережі і великих покупців, вони не можуть собі дозволити обладнання для охолодження та тимчасового зберігання черешні, тому продають товар посередникам за мінімальною ціною, щоб не зіпсувався.

Посередники, які скуповують у виробників товар, в подальшому реалізують його на ринкових точках і в торговельних мережах зі своєю націнкою, проте вони беруть на себе безліч ризиків і додаткових витрат, тому що ця черешня не охолоджена необхідним чином, і термін її реалізації дуже невеликий.

При реалізації черешні в магазини, посередник сплачує за фермера ПДВ та інші податки і збори, що різко підвищує вартість продукції. В результаті, до кінцевого споживача черешня може доходити вже за ціною, яка втричі перевищує вартість у садівника.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні через неврожай полуниці її ціна досягла 80-120 грн за кілограм. Це вдвічі перевищує минулорічну вартість ягоди. Однак уже найближчим часом очікують урожай середньої полуниці, яка повинна впасти в ціні.