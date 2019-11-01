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1 листопада • оновлено в 14:28
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В Україні будуть ганьбити боржників по комуналці: що придумали

1.8т Читати матеріал російською

У Мукачево Закарпатської області чиновники вирішили розміщувати імена боржників, які не платять за комунальні послуги, на рекламних щитах по всьому місту.

Про це в Facebook повідомляє "Мукачівська міська рада" з посиланням на заяву глави "Мукачівводоканал" Ігоря Федорняка. За його словами, рекламні агентства допоможуть міській раді та безкоштовно нададуть простір для розміщення оголошень.

Ігор Федорняк

Ігор Федорняк

https://www.facebook.com/mukachevo.rada

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"Зараз городяни заборгували за послуги з водопостачання та водовідведення понад 16 млн. За останній місяць, після оприлюднення цих боргів, більше 200 тис. було погашено", – заявив він.

При цьому чиновник зазначив, що більшість городян не закрили заборгованість по комунальним платежам. Тому було прийнято рішення опублікувати імена боржників, у яких суми заборгованостей перевищують 50 тис. грн, на розташованих по місту білбордах, підкреслив чиновник.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, що, на думку експертів, в Україні взимку борги по комуналці знову почнуть збільшуватися у сімей без субсидій.

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Місце
Україна
Теги
комунальні послуги відпрацювати борг по комуналці чиновники боротьба з боржниками
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