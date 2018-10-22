В Україні дорожчатимуть продукти: з'явився новий прогноз щодо цін

В Україні з початку 2018 року подорожчало більшість продуктів першої необхідності, товари і послуги. Зростання цін навіть перевищило інфляцію, що склала за три квартали 5,6%.

Як сказано у матеріалі "Сегодня", у порівнянні з груднем 2017 року знизилися у ціні гречка, яйця і цукор. Але експерти вже пророкують подорожчання гречки, цукру, ліків та оренди житла.

Зазначається, що найдорожчі продукти у Києві, що можна пояснити найвищою середньою зарплатою в країні — понад 13 тис. грн/міс., або у 1,5-2 рази вище, ніж у багатьох регіонах. При цьому через високий попит на оренду житла у столиці його вартість також набагато вища, ніж у регіонах.

"Найдешевша їжа на Тернопільщині, де доходи населення — одні з найнижчих. Ціни на сигарети постійно зростають через підвищення акцизів, але по регіонах відрізняються несуттєво, адже відхилення вартості курива від середнього відразу знижує його продажі — курці починають закуповувати його оптом у сусідніх областях, де сигарети дешевші", — пояснило видання.

Експерти попередили — найближчими місяцями продукти дешевшати не будуть. Виняток складуть хіба що сезонні коливання вартості курячих яєць.

За словами виконавчого директора Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, на ціні цукру і гречки позначиться зниження їхніх запасів через те, що урожай гречки та цукрових буряків у цьому році менший.

"Межа ціни на свинину і молокопродукти визначається їхньою ціною в ЄС, перш за все у Польщі. Наприклад, м'ясо у нас майже зрівнялося за вартістю з польським. А ось хліб дорожчатиме на 15-18% щорічно, оскільки у нас він коштує набагато дешевше, ніж у найближчих сусідів", — пояснив він.

Пендзин також пояснив, що оренда житла і ціни на ліки також зростатимуть через подорожчання долара щодо гривні. За його словами, в українських ліках теж є компоненти, які закуповуються за валюту, а орендодавці рахують свої доходи у доларах і за можливості намагаються їх не втрачати.

На думку експертів, знизитися в ціні може тільки паливо. Директор "Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн каже, що оскільки ціна нафти стабільно пішла вниз, то бензин може до листопада подешевшати на 2 грн/л і більше, або до 29,5-30 грн/л.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні ціни на споживчому ринку у порівнянні з серпнем піднялися на 1,9%, а з початку року — на 5,6%.