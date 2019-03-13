В Україні доплачуватимуть багатодітним сім'ям: стало відомо скільки

Кабінет міністрів запустить щомісячну виплату багатодітним сім'ям за третю і більше дитину у віці до 6 років.

Йдеться про виплату допомоги в розмірі 1 700 гривень вже з 1 квітня. Відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду в середу, 13 березня.

"Кожна багатодітна сім'я отримає на третю, четверту, п'яту і наступну дитину до 6 років щомісячну допомогу від держави в розмірі прожиткового мінімуму для дітей до 6 років. З 1 квітня — 1 626 гривень на місяць на одну дитину, з 1 липня — 1 699 гривень, з 1 грудня — 1 779 гривень", — заявив міністр соціальної політики Андрій Рева.

За його словами, виплати передбачені для 158,8 тисячі дітей до 6 років. Потреба у коштах — 200 млн гривень щомісяця або 2,4 млрд гривень щорічно.

Відповідна допомога виплачуватиметься за рахунок субвенцій місцевим бюджетам у рамках затвердженого бюджету на поточний рік.

При цьому прем'єр-міністр Володимир Гройсман запропонував не підвищувати виплату кілька разів на рік, а відразу встановити її на рівні 1 700 гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 грудня підвищили розмір виплат на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням. Зокрема допомогу на дітей до 6 років збільшили до 3 252 гривень, а для дітей від 6 до 18 років — до 4 054 гривень. Водночас із цим до 485 гривень підвищать декретні виплати для незастрахованих осіб.

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