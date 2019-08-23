В Україні будинки почнуть будувати по-новому: що зміниться

В Україні вже з 1 грудня набудуть чинності оновлені державні будівельні норми з вимогою проектування ліфтів у нових житлових будинках висотою від чотирьох поверхів.

"Рекомендуємо встановлювати ліфти в житло від трьох поверхів, а в будинках від чотирьох поверхів – робити це в обов'язковому порядку. Нові норми почнуть діяти вже з 1 грудня, тобто, з цієї зими всі нові будинки повинні будуватися згідно з цими нормами", – повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Лев Парцхаладзе, передає "Інтерфакс-Україна".

Згідно з новими нормами, рекомендується встановлювати пасажирські ліфти в будинках від трьох поверхів (або з висотою між основним і верхнім житловим поверхами більше 8 м).

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При цьому в будинках від чотирьох поверхів (або умовною висотою 12 м і більше) установка ліфта обов'язкова.

Також наголошується, що проектування ліфтів, машинних і блокових приміщень, драбин має відповідати відповідним актуальним нормам а кількість ліфтів, їх вантажопідйомність і швидкість повинні розраховуватися згідно з правилами в залежності від поверховості будинку і кількості мешканців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства дозволило засклення балконів і лоджій вище третього поверху при проектуванні нових і реконструкції існуючих житлових будинків.

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