В Україні буде дорожчати долар: з'явився прогноз МВФ на декілька років

Міжнародний валютний фонд прогнозує, що в Україні аж до 2024 року гривня буде дешевшати до долара.

Така інформація міститься в квітневому огляді МВФ. За прогнозами Фонду, в 2019 році курс гривні впаде до 28,66 грн/$, у 2020-му — до 29,92 грн/$.

У Фонді припускають, що в 2021 році українцям за один долар доведеться віддати 30,5 грн, у 2022-му — 31,01 грн, а в 2023-му — 31,47 грн. У 2024 році гривня ослабне до долара до 31,94 грн, йдеться в документі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні курс долара у четвер, 11 квітня, піднявся на 8 копійок і був встановлений на рівні 27,00 грн/$ у продажу в банках.

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