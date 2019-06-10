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В Україні BlaBlaCar може стати платним до кінця року

1.3тЧитати матеріал російською

Найбільший у світі міжнародний онлайн-сервіс пошуку автомобільних попутників BlaBlaCar вже незабаром можестати платним в Україні.

"Ми регулярно проводимо такі експерименти для того, щоб зрозуміти, яка модель була б оптимальною для монетизації в Україні. Тести були в листопаді, на початку квітня. Їхні результати оптимістичні, як не дивно, українці готові платити за онлайн-сервіси", – повідомив керівник BlaBlaCar в Україні Олексій Лазаренко в інтерв'ю Liga.net.

За його словами, запуск повноцінної платної моделі – перспектива вже цього року.

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"Однозначно друге півріччя. Чи буде це комісія, місячна підписка або щось іще, поки не можу озвучувати. Зможу розголошувати деталі трохи пізніше", – пісумував Лазаренко.

Сервіс пошуку автомобільних попутників може стати платним в Україні

Сервіс пошуку автомобільних попутників може стати платним в Україні

"Інтерфакс"

Нагадаємо, в Україні з 10 жовтня 2018 року BlaBlaCar почав брати плату за бронювання поїздок на відстань понад 120 км.

При виборі таких маршрутів в Україні система запропонує два варіанти доступу до бронювання: протягом дня за ціною 49 грн або протягом місяця – за 59 грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, сервіс бронювання Blablacar в Україні заповнили лжеперевізники.

У той час як одні компанії дотримуються правил безпеки, платять за страховку і виграють конкурси, інші знаходять пасажирів у мережі і без будь-яких гарантій, не сплачуючи податки, перевозять тисячі українців.

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Місце
Україна
Тег
BlaBlaCar
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