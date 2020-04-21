В Україні банки змінили графік роботи на травневі свята

Графік роботи банків на травневі свята в Україні буде відрізнятися від звичного, бо згідно з розпорядженням Кабінету міністрів – 1 і 9 травня – вихідні дні.
1 травня в 2020 року припадає на п'ятницю, яка буде вихідною, відповідно банки працювати не будуть. 2 і 3 травня (субота і неділя) – теж вихідні. 9 травня припадає на суботу, тому вихідний переноситься на понеділок, 11 травня, тоді банки також не працюватимуть.
Графік роботи банків на травневі свята 2020:
1 травня (п'ятниця) - вихідний;
11 травня (понеділок) - вихідний.
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