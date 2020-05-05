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5 травня • оновлено в 11:41
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В Україні банки та "Нова пошта" змінили графік роботи на найближчі вихідні

1.7т
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Графік роботи банків і відділень "Нової пошти" у найближчі вихідні зміниться у зв'язку зі святом Дня перемоги над нацизмом 9 травня.

Так, згідно з розпорядженням Кабінету міністрів, 9 травня випадає на суботу, тому вихідний переноситься на понеділок, 11 травня. Тому з 9 до 11 травня банки не працюватимуть. Також 9 травня будуть зачинені відділення, які зазвичай працюють в суботу.

В Україні банки та "Нова пошта" змінили графік роботи на найближчі вихідні

Зі свого боку "Нова пошта" не припинятиме свою роботу на свято:

  • 9 травня (субота) – відділення й адресна доставка працюють за звичайним графіком суботи;

  • 10 травня (неділя) – звичайний графік неділі;

  • 11 травня (понеділок) – відділення та адресна доставка працюють за графіком суботи.

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Тема
свята
Місце
Україна
Теги
банк Нова пошта вихідні
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