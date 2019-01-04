В Україну прийшла нова афера: крадуть номера, соцмережі та рахунки

На ваш номер за кілька днів надходять десятки дзвінків з різних номерів. Нібито звертаються по неіснуючому оголошенню або просто "помиляються". Комусь ви передзвонюєте, якісь дзвінки залишаються без відповіді. А через кілька годин ваша сім-карта заблокована, акаунти в соціальних мережах зламані, а з банківської рахунку зникли всі гроші.

Про нову схему шахрайства розповіли в прес-службі поліції. Зловмисники телефонують оператору, називають номер телефону "жертви" і кажуть, що втратили телефон з картою. Називають співробітнику компанії останні контакти. Після цього ваш номер опиняється "в руках" злочинців. За його допомогою можуть зламати пошту, акаунти в соціальних мережах і навіть банківський рахунок.

OBOZREVATEL розібрався, як крадуть номера українців і чим це загрожує.

Продаю номера. Дешево

Зателефонувавши в службу таксі, залишивши свій номер телефону у відкритій формі на будь-якому з сайтів, ви ризикуєте потрапити в бази даних шахраїв. Після ці списки продають по 2-20 коп. за номер. Бази продаються в інтернеті. Телефони "Нової пошти", великих банків, служби таксі – всі вони потрапляють на "відкритий ринок". Офіційно кожна зі згаданих компаній декларує: номера зберігають, як зіницю ока, а інформація захищена. На справі ж вся інформація продається.

Покупців таких баз умовно можна поділити на дві групи. Перша – маркетологи. Вони займаються смс-розсилками. У таких СМС найчастіше інформують про акції, розіграші, спеціальні пропозиції. Якщо магазин, який проводить розіграш, знаходиться в Києві, за 5 коп. можна купити тисячі номерів жителів столиці.

Друга група – ті, хто використовує інформацію для більшої наживи. Шахраї, які телефонують вам з інформацією про "блокування рахунку", або переконують, що ваш родич порушив закон і потрібно заплатити хабар, також найчастіше черпають інформацію з відкритих джерел. Один із способів шахрайства більш детально розглянемо в цьому матеріалі.

Завдання шахрая, який купив ваш номер телефону – домогтися вашого дзвінка. Якщо співробітник мобільного оператора, перед відновленням номера телефону, запитає, куди ви телефонували, шахрай з легкістю зможе назвати його. Але тільки за умови, що ви "клюнули" на вудку і передзвонили.

OBOZREVATEL в якості експерименту спробував відновити випадковий номер телефону Vodafone. Оператор задала нам три питання: два номери, на які ви найчастіше дзвонили, сума останнього поповнення, сума на рахунку. Пройти перевірку не вдалося. Правда, варто враховувати, що номери, з якими найчастіше спілкується клієнт втраченого номера, ми назвали практично випадково. Якщо шахрай телефонував вам із завидною регулярністю і при цьому приблизно назве суму на вашому рахунку, цілком можливо, що "відновити" номер телефону йому вдасться.

Більш того, враховуючи, що в поліції заявляють про почастішання подібних випадках, це більш ніж імовірно. Мешканка Дніпра Юлія Устименко розповідає: після того, як вона залишала свій номер телефону в оголошеннях на сайті OLX, на номер телефону приходили СМС з підозрілим вмістом, проте дівчина на них не відповідала.

"Я помітила, що якщо довго не продавати, а потім розмістити свій номер, приходить СМС "ви виграли – передзвоніть", або "ваш номер може бути заблокований – передзвоніть". Я не знаю, з якою метою, ніколи не передзвонювала. Можливо, що найлегше просто скопіювати номер телефону з OLX і продати комусь за ці 5-20 коп", – розповідає дівчина.

Як не потрапити на гачок

Експерт у сфері кібербезпеки Максі Очкун радить: щоб не попастися на гачок шахраїв, необхідно завести окремий "фінансовий номер". До нього варто прикріпити банківську карту і акаунти в найважливіших соціальних мережах. Наприклад, якщо ви активно розвиваєте свій Instagram, до "фінансового номеру" також можна прикріпити цей акаунт.

При цьому "звичайний" номер телефону можна залишати колегам, друзям і клієнтам. Якщо ж використовувати один номер, цілком можливо, що в якийсь момент до вас прийде номер від шахрая.

Як захистити себе від шахраїв:

Не передзвонювати, якщо вам дзвонили з незнайомих номерів;

Завести окремий "фінансовий" номер для банку і важливих соціальних мереж;

Про підозрілих СМС відразу повідомляти своєму оператору для того, щоб ваш номер без вашого відома не "відновлювали";

"Якщо послухати операторів, зараз номера так захищені, що взагалі нереально їх зламати. Але ми як експеримент пробували з декількома колегами. Зламати номер простіше, ніж дістати пошту з поштової скриньки сусіда. Те, що точно можу стверджувати, складно зламати той номер телефону, який мало хто знає. Тому, якщо ви дійсно дорожите їм, що не роздавайте всім підряд свої персональні дані", – радить Максим Очкун.