В Україні 10 років буде посуха: що буде з цінами на продукти

Цього року Україну через глобальні зміни погодних умов чекає неврожай, а разом з тим – підвищення цін на основні продукти. Така ситуація може тривати близько 10 років

Про це йдеться в статті на OBOZREVATEL .

"Уже сьогодні є чітке розуміння того, що через погодні умови цей рік буде неврожайним. Ми будемо мати спекотне і посушливе літо. За попередніми оцінками урожай зернових буде на 18% нижче, ніж в минулому році, приблизно 60 млн тонн. Хліб подорожчає у зв'язку з підвищенням цін на зерно", – пояснив член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Крім того, за його словами, на урожай овочів, особливо картоплі, вплинув карантин. Українці через нього не встигли посадити овочі борщового набору. Тому в цьому році картоплі буде менше, а ціна на неї зросте, каже економіст. На думку Пендзина, в цьому році ціна на продукти збільшиться на 10-15%.

"Це попередні оцінки, тому що весняно-польові роботи ще не закінчені. Хоча світові ціни на продовольство падають, тому що різко скоротився попит з боку бізнесу: не працюють кафе, ресторани, бари, фаст-фуди. На світових ринках цукор і рослинне масло подешевшали на 12%. Але ООН б'є на сполох: в цьому році більше людей будуть голодувати. Адже рік неврожайний, важкі погодні умови та через карантин багато країн не встигли повністю все посіяти. Тому ціна на продовольство піде вгору ", – пояснив Пендзин.

Кліматичні зміни можуть позначитися і на інших сферах економіки. Зокрема, через спекотне літо можуть зрости ціни на електроеенергію

"Наприклад, якщо відбудеться істотне потепління, то виростуть витрати на електроенергію через кондиціонери. Зменшиться кількість дешевої електроенергії. Адже рівень води у річках падатиме, і у ГЕС не буде можливості виробляти дешеву електрику", – розповів економіст Борис Кушнір.

У свою чергу завідувачка відділенням кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів Інституту гідрометеорології Вазіра Мартазінова попередила – погодні умови, які спостерігаємо зараз, будуть в Україні в найближче десятиліття: посухи, штормові вітри, різке коливання температур. "У найближчі 10 років ми не зрушимо з цієї точки, поліпшення не буде", – сказала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL , пилова буря, яка накрила Київ була викликана вітрової ерозією грунту через відсутність опадів і несе небезпеку як для людей, так і для рослин.

Київ і область у четвер, 16 квітня, накрило густим пилом, зірвався потужний ураган.

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