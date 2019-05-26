"В*та зустрічала з квітами": у Криму помітили черговий наслідок "русского міра"

У анексованому Росією Криму, а саме в Севастополі, окупанти ще більше омежили вільний доступ жителів до моря.

Як повідомляють "Примечания", 3 гектара землі біля Херсонеського маяка, які Севастополь віддає Чорноморському флоту, після зміни свого призначення стануть недоступні для жителів міста.

"Військові мають намір повністю закрити для відвідування західний край Гераклейського півострова, починаючи від Подвійної бухти. Не можна буде підійти до берега і з моря. Прибережні території, доступні простим смертним в Севастополі, стискаються як шагренева шкіра. Закрито берег Сарича, Ласпі, недавно обмежили доступ в Батіліман. Тепер справа дійшла до мису Херсонес", - сказано в матеріалі.

Мис Херсонес primechaniya.ru

Відзначається, що як мінімум в трьох випадках до закриття великих ділянок морського берега мають стосунок силові структури.

Мис Херсонес primechaniya.ru

Інформацію також прокоментував на своїй сторінці в Twitter блогер КРИМський бандерівець.

"Крим. Іхтамнєти в Севастополі, яких у 2014 році в*та зустрічала з квітами, продовжують віджимати море, пляжі, земельні ділянки, будинки...", - сказано у повідомленні.

Крим. Іхтамнети в Севастополі, яких в 2014 році вата зустрічала з квітами, продовжують віджимати море, пляжі, земельні ділянки, будинки ... Детальніше прочитайте за посиланням https://t.co/EFSbeFBRaO pic.twitter.com/LwgSHqpQVH - Кримський бандерівець (@ CrimeaUA1) 24 травня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше державний секретар США Майк Помпео закликав Росію звільнити українських моряків, яких вона взяла в полон і утримує у в'язницях після збройного нападу в Керченській протоці.

У Держдумі РФ назвали вимогу "безпрецедентною нахабністю".

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