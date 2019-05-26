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"В*та зустрічала з квітами": у Криму помітили черговий наслідок "русского міра"

18.6тЧитати матеріал російською

У анексованому Росією Криму, а саме в Севастополі, окупанти ще більше омежили вільний доступ жителів до моря.

Як повідомляють "Примечания", 3 гектара землі біля Херсонеського маяка, які Севастополь віддає Чорноморському флоту, після зміни свого призначення стануть недоступні для жителів міста.

"Військові мають намір повністю закрити для відвідування західний край Гераклейського півострова, починаючи від Подвійної бухти. Не можна буде підійти до берега і з моря. Прибережні території, доступні простим смертним в Севастополі, стискаються як шагренева шкіра. Закрито берег Сарича, Ласпі, недавно обмежили доступ в Батіліман. Тепер справа дійшла до мису Херсонес", - сказано в матеріалі.

Мис Херсонес

Мис Херсонес

primechaniya.ru

Відзначається, що як мінімум в трьох випадках до закриття великих ділянок морського берега мають стосунок силові структури.

Мис Херсонес

Мис Херсонес

primechaniya.ru

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Інформацію також прокоментував на своїй сторінці в Twitter блогер КРИМський бандерівець.

"Крим. Іхтамнєти в Севастополі, яких у 2014 році в*та зустрічала з квітами, продовжують віджимати море, пляжі, земельні ділянки, будинки...", - сказано у повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше державний секретар США Майк Помпео закликав Росію звільнити українських моряків, яких вона взяла в полон і утримує у в'язницях після збройного нападу в Керченській протоці.

У Держдумі РФ назвали вимогу "безпрецедентною нахабністю".

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Тема
анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Кримсоцмережі
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Иванов Петр
Иванов Петр
Чё хохлам всё неймётся? Крым- это Россия, а дома я могу делать все что угодно. Хочу- золотой унитаз поставлю, а хочу- на пол насру. Успокойтесь уже.
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
На снимках видно ,что это территория бывшего военного аэродрома, Так же видно что там расположена высокочастотная РЛС ,ещё со времен СССР ,эта территория принадлежала военным,При Украине ,был такой губернатор Куницын,вот он распродал землю в "Казачке", Не спросив об этом ни местный Горсовет ни военных. Ещё при Украине .украинские суды поотбирали земельные участки у тех купил их у Куницина. Россия продолжила эту практику. Кстати когда .при Украине продавали там землю,то на территории одного из проданных участков,располагался обелиск памяти погибших на мысе Херсонес. Как известно на этом небольшом участке суши .погибли десятки тысяч неэвакуированных советских воинов в 1942 году,а в 1944 году,там гибли уже тысячи немецких захватчиков . Так что место для "купания" ,так себе ,учитывая.что земля пропитана кровью и авиационным керосином,а от РЛС исходит смертоносное излучение
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Информацию прокомментировал бандеровец. А это ведь очень важно для всей Хохляндии .Мнение бандеровца уже важно для всего мира.
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