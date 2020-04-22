В СРСР м'яса не було? У мережі розвінчали головний радянський міф

В СРСР ніколи не спостерігалося дефіциту м'яса. Його виробляли вдосталь і продавали в магазинах, кооперативах і готували в столовках.

Про це повідомляється на сайті "Міфи історії СРСР".

"Статистика споживання демонструє, що м'ясо і м'ясні продукти входили в раціон радянських громадян, хоча за споживанням цих продуктів вони відставали від жителів низки західних держав. У 1984 р. радянський споживач з'їдав протягом року 64 кг м'яса, США – 108,2 кг, Великої Британії – 69,5 кг, Швеції – 57,7 кг. У більш ранні періоди "епохи застою" споживання м'яса було нижчим, а відставання від країн заходу – більшим, проте м'ясо ніколи повністю не зникало з раціону громадян", – сказано в публікації.

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Відзначається, що міф про те, що м'яса в СРСР не було був створений через специфіку його придбання в торгівлі.

М'ясо в СРСР потрапляло на стіл громадян п'ятьма основними способами:

1) Через систему держмагазинів.

М'ясо яловичини за 1,90 - 2,20 рублів за кілограм

Відзначається, що цим способом масово забезпечувалися тільки Москва, Ленінград, столиці союзних і автономних республік, армія і деякі міста.

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"При ціні на яловичину по 1,80-2,20 руб. за кг при середніх закупівельних цінах 85 року в 2,52 р. за м'ясо в тушах. Тобто після доставки відрізання ліверу і оброблення це м'ясо мало б коштувати 3-3,5 руб. Півтора рубля до ціни фактично дотувалося. А до 1990 року середня закупівельна по Росії була вже 3,38 рубля, тобто м'ясо не могло коштувати в продажу дешевше п'яти рублів – і дотувалося вже по три рублі на кілограм", – сказано в тексті.

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2) Через систему їдалень на підприємствах.

Довідка: в CCCР працювало приблизно 350 тис. їдалень – по одній на кожні кілька сот чоловік населення. Одночасно в їдальнях могли поїсти понад 20 мільйонів осіб

"Про них часто забувають, але через них проходили величезні обсяги м'яса, зіставні з усіма обсягами держторгівлі м'ясом, зокрема і в глибинці, де, згідно з міфом, "м'яса по держціні ніколи не було". Відвідувачі столових регулярно їли суп з м'ясом і котлету, азу або гуляш у себе за місцем роботи або навчання. Звичайна ціна обіду (перше і друге з м'ясом) – від 40 до 60 копійок. На мінімальну зарплату (70 рублів) можна було ситно поїсти 150 разів – по п'ять разів на день. Втім, був і рибний день. Один в тиждень. Всі його пам'ятають і лають, забуваючи, що він був рибний тільки тому, що інші дні в СРСР були м'ясні", – вказує автор.

СРСР livejournal.com

Варто відзначити, що крім столових в СРСР були ще й пельменні, а в пельменях теж справжнє м'ясо.

СРСР livejournal.com

3) Через систему кооперативної торгівлі

М'ясо яловиче по 3,00-3,50 руб. за кг, ковбаса напівкопчена – по шість рублів

Відзначається, що в сільській місцевості та малих містах система коопторгу була основною, яка забезпечувала населення м'ясом (після їдалень). Як правило, ніяких черг там не було, навіть в кінці 80-х.

СРСР livejournal.com

4) Через систему колгоспних ринків.

У 1985 році в СРСР постійно працювало 8 088 колгоспних ринків на яких було півтора мільйона торгових місць. І вони не були порожніми

"У великих і середніх містах ринки працювали щодня, в дрібних – по вихідних, зазвичай з ранку. Ціни по країні сильно коливалися: від кооперативного рівня в 3-3,50 в глибинці, до п'яти рублів у великих містах, і до десяти на великих ринках в Москві (Центральний, Черьомушкинський і т.д.). Втім, москвичам були доступні і периферійні ринки на околицях міста", – вказує автор.

Ринок в СРСР livejournal.com

5) Власне виробництво

В основному було розвинене в селах. Рідко у якого колгоспника не стояло на відгодівлі порося, а то і два

"Порося за літо виростає до 100-120 кг живої ваги. Цим можна пояснити, що в селі в магазинах ніколи не було м'яса. Втім, по весні на ринках завжди була організована торгівля живими курчатами, для городян. У багатьох місцях люди обов'язково за літо на дачах вирощували два-три десятка курей на підніжному кормі. Іноді і гусей", – сказано в статті.

Автор стверджує, що при цьому в багатьох регіонах джерелом м'яса було полювання.

"Такі речі як полювання ми не враховуємо, хоча є регіони, де це було основне джерело, причому не з часів радянської влади, а одвічно – як традиція місцевого населення. Втім, батько одного з авторів статті, хоч і корінний москвич але затятий мисливець, регулярно приносив додому важкі частини туші кабанів, лосів, не кажучи про усіляких качок, тетерів і рябчиків – їх взагалі за їжу не вважали. Так, пустощі", – пише автор.

Відзначається, що за рахунок державної, кооперативної торгівлі та громадського харчування у 1985 році було продано 12,359 млн тон м'яса.

"Тобто при населенні в 272 млн осіб по 45 кг м'яса на душу населення... А ось в держстатистику споживання м'яса населенням включалося також власне виробництво м'яса населенням. Саме тому цифра споживання м'яса того ж 1985 року становить не 45, а 62 кг на душу населення в середньому по СРСР", – підсумовує автор.

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