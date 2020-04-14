В СРСР були злидні, але влада це приховувала - блогер

У Радянському Союзі інфраструктура була в жахливому стані, але влада це ретельно приховувала, демонструючи "парадні" фотознімки вулиць.

Про це пише блогер Максим Мирович.

"Не знаю, помічали ви чи ні – але практично на всіх "непарадних" фотознімках тієї епохи міська інфраструктура виглядає надзвичайно убого. Виняток – нові райони, забудовані брежнєвськими "свічками" в 9, 12 або 16 поверхів. Якщо в радянському фільмі сімдесятих років хотіли показати більш-менш пристойний рівень життя – то фільм завжди знімали в якомусь свіженькому районі, що був не старше 5-7 років і де плитка ще не встигала розвалитися, а з фасадів будинків не обсипалася штукатурка", – написав він.

інфраструктура СРСР maxim-nm.livejournal

Мирович стверджує, що старі райони міст всі роки радянської влади виглядали просто жахливо – будинки в старих районах розвалювалися, інфраструктура була старою, ніхто нічого не ремонтував і не відновлював.

інфраструктура СРСР maxim-nm.livejournal

"Знімок нижче зроблений в Казані, але наприклад радянський Мінськ виглядав приблизно так само – старе місто в районі Немиги було моторошною клоакою з іржавими кривими водостічними трубами і запльованими під'їздами, в яких не було ремонту з 1917 року", – підкреслив блогер.

інфраструктура СРСР maxim-nm.livejournal

Мирович стверджує, що якщо в старій частині міста був магазин – то у дворі обов'язково були бруд і антісантарія, а вздовж вікон стояли купи ящиків, грубо збитих з неструганих дощок.

За його словами, в нових районах магазини виглядали не краще – у фільмі "Сто грам для хоробрості" можна побачити новеньку "стєкляшку", уздовж панорамних вікон якої стоять все ті самі брудні ящики.

інфраструктура СРСР maxim-nm.livejournal

Блогер публікує фотознімок радянської інфраструктури в новому районі. "Можете самі оцінити якість будівель (за якими вже пішли тріщини) і якість навколишнього міського середовища в цілому", – додав він.

інфраструктура СРСР maxim-nm.livejournal

"А приблизно так виглядала "інфраструктура" в сільській місцевості – за 60 років радянська влада спромоглася лише провести туди електрику і радіо, щоб цілодобово безперервно розповідати громадянам, що вони живуть в найкращій у світі країні. Газифікованих сіл в "найкращій у світі" країні не було, а якби ви заїкнулися про каналізацію або гарячу воду – то на вас подивилися б, як на божевільного. Терпи і будуй Комунізм! Ось теж радянська інфраструктура, але це навіть не село, а життя в старій частині міста. Як то кажуть - ноу комментс..." – підсумував Мирович.

інфраструктура СРСР maxim-nm.livejournal

інфраструктура СРСР maxim-nm.livejournal

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Радянському Союзі вся молочна продукція вироблялася зі справжнього молока і зберігалася не більше 1-2 днів.