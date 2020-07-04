В 'Слузі народу' сказали, коли буде призначений новий глава НБУ

Кирило Шевченко і Володимир Лавренчук – кандидати на пост глави НБУ.

Новий глава Нацбанку України повинен бути призначений на останньому пленарному тижні поточної сесії, в період з 14 по 17 липня.

Як передає "Інтерфакс-Україна", про це заявила нардеп від "Слуги народу" Ірина Верещук в п'ятницю, 3 липня. Вона підкреслила, що "нам не варто затягувати, ми повинні швидко вирішити це питання".

За її словами, на пост глави НБУ розглядаються Данило Гетманцев (глава комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики), Богдан Данилишин (глава ради НБУ), Володимир Лавренчук (ексглава правління Райффайзен банку Аваль) і Кирило Шевченко (глава Укргазбанку).

Верещук зазначила, що основними кандидатами є Лавренчук і Шевченко.

"Ми зараз обговорюємо кілька кандидатур, подивимося, наскільки вони прохідні, оскільки зараз у фракції немає більшості", – додала вона.

Ірина Верещук. Фото - facebook нардепа

Як писав OBOZREVATEL, Верховна Рада в п'ятницю, 3 липня, відправила у відставку главу Національного банку України Якова Смолія. "За" проголосували 286 депутатів.

На тлі цього в Україні істотно зросли курси євро і долара.