В "Слузі народу" пояснили, коли в Україні скінчиться епоха бідності

Ознакою завершення в Україні "епохи бідності" стане підвищення середньої пенсії від 3 до 5-6 тис. грн протягом наступних п'яти років.

Про це розповіла в ефірі ObozTV депутат Верховної Ради від партії "Слуга народу" Роксолана Підласа, коментуючи плани української влади.

"Давайте говорити про якісь конкретні показники результативності. Для мене абсолютно жахливою є цифра, що середня пенсія сьогодні в Україні 3 тис. грн. Неможливо жити на ці гроші", – заявила Підласа.

"У кого-то навіть менше, ніж 3 тис. грн. Це негідна життя для пенсіонерів. Для мене показником того, що у нас завершується епоха бідності, стало би поступове зростання цих пенсій протягом п'яти років до 5-6 тис. грн", – сказала вона.

Депутатка уточнила, що середня пенсія в 5 тис. грн ще не означає, що "епоха бідності" завершилася, але "це буде великий крок у цьому напрямку". Підласа констатувала, що в Україні "середня пенсія зростає дуже повільно, потрібно це прискорювати".

Також нардепка зазначила, що бідність "залежить від того, як національний дохід розподіляється між громадянами".

"Є такі країни, в яких працює одна галузь, наприклад, видобувна. Класичне ресурсне прокляття. При цьому вигоду отримує 0,5% від найбагатших людей, які зайняті в цьому видобувному бізнесі. Наша мета – більш справедливий розподіл цього багатства в першу чергу , а в другу чергу – прибутку, який держава, бізнес і вся економіка отримує", – уклала вона.

antikor.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський пообіцяв завершити "епоху бідності" до кінця своєї каденції (2024 рік).

"12 мільйонів пенсіонерів ми розбили на критерії. Спочатку ми підвищимо сильно від 400 до 1100 грн пенсіонерам, яким понад 80 років... Ми на них виділимо 13 млрд грн у 2020 році. Потім ми хочемо знижувати показник: 75+, 70+ і далі", – повідомив президент.

У свою чергу, прем'єр-міністр Олексій Гончарук пообіцяв подвоїти прожитковий мінімум – до 4200 грн.

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