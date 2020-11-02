У "Слузі народу" пообіцяли "чек за вечірку у 30 років незалежності"
На цьому тижні представлять результати аудиту України або "чек за вечірку у 30 років".
Про це заявив на засіданні погоджувальної ради перший заступник голови ВРУ Руслан Стефанчук, передає УНН. За його словами, так суспільство зможе побачити, на якій стадії розвитку економіки ми зараз знаходимось.
"На цьому тижні будуть представлені результати аудиту держави. Фактично ми будемо мати можливість побачити "чек за вечірку у 30 років незалежності України" і подивитися, на якому стані економічного розвитку знаходимося ми зараз", – сказав Стефанчук.
За його словами, найближчим часом буде представлена стратегія економічного розвитку до 2030 року на вимогу президента України Володимира Зеленського.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада України може розглянути законопроєкт про державний бюджет на 2021 рік у першому читанні у четвер, 5 листопада.
14 вересня Кабмін розглянув проєкт Державного бюджету України на 2021 рік, який йому направило Міністерство фінансів.
Документ передбачає наступні показники: зростання ВВП – 4,6%, інфляція – 7,3%, середньомісячна зарплата – 13 600. У бюджеті закладено курс 29,1 грн/$.
Дефіцит бюджету складе 270 млрд гривень, так що у наступному році Україні не обійтися без кредитів. Однак в Мінфіні сказали, що залежність від позикових грошей буде меншою, ніж у 2020 році.
19 жовтня стало відомо, що "слуги народу" провалили розгляд бюджету у терміни, які передбачені законом.
"У законі дійсно до 20 жовтня ми повинні розглянути і нам дуже хотілося ті терміни, які передбачені Бюджетним кодексом, дотримуватися так само, як ми це зробили у минулому році, але в законі є кілька термінів – граничний термін для ухвалення бюджету – це 1 грудня", – прокоментував ситуацію глава фінансового комітету Данило Гетманцев.
Згодом спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що Верховна Рада розгляне проєкт закону про держбюджет-2021 на найближчому пленарному тижні, початок якого заплановано на перші числа листопада.