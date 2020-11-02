У 'Слузі народу' пообіцяли 'чек за вечірку у 30 років незалежності'

На цьому тижні представлять результати аудиту України або "чек за вечірку у 30 років".

Про це заявив на засіданні погоджувальної ради перший заступник голови ВРУ Руслан Стефанчук, передає УНН. За його словами, так суспільство зможе побачити, на якій стадії розвитку економіки ми зараз знаходимось.

"На цьому тижні будуть представлені результати аудиту держави. Фактично ми будемо мати можливість побачити "чек за вечірку у 30 років незалежності України" і подивитися, на якому стані економічного розвитку знаходимося ми зараз", – сказав Стефанчук.

За його словами, найближчим часом буде представлена стратегія економічного розвитку до 2030 року на вимогу президента України Володимира Зеленського.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада України може розглянути законопроєкт про державний бюджет на 2021 рік у першому читанні у четвер, 5 листопада.