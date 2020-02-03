В роботизованих аптеках з’явилися "Смачні ціни"

Не саджайте гаманець на дієту. Придбайте аптечні товари з "жирними" знижками та заощаджуйте до 25%! Роботизовані аптеки вже приготували акцію "Смачні ціни"*. Сезон "жирних" знижок діятиме з 1 лютого по 30 березня 2020 року.

Впродовж двох місяців можете обирати аптечні товари з акційного асортименту, щоб задешево скласти домашній запас противірусних препаратів. Окрім ліків жирні знижки також діють на тонометри, вітаміни, фіточаї, дитяче харчування й засоби гігієни. Роботизовані аптеки потурбувались про малюків та дорослих. Наразі вони знизили ціни на більш ніж 200 товарів.

Знижки дарують аптеки під брендами "Аптека АНЦ", "Аптека Копійка", "Аптека Шар@", а також "Благодія". Щоб запитати, на які товари діє акція, можете звернутися до провізора. Скористатись знижками можна у великих та маленьких містах України, де є роботизовані аптеки цих фармбрендів.

Якщо живете насиченим життям, можете робити попередні замовлення, щоб купувати швидше. Звертайтеся до аптечної довідки за номером 5900, запитуйте про наявність товарів, формуйте покупку. Потім заходьте в роботизовану аптеку та забирайте товари за попереднім замовленням. Можете звернутись в аптечну довідку зранку й завітати за покупками ввечері.

В роботизованих аптеках постійно працює помічник PharmBot. Він знаходить товари на полицях, віддає провізорові потрібну кількість упаковок. Робот точно знає, що і де шукати, тому відвідувачеві на касі не доводиться довго чекати на покупку. Поки техніка виконує свою справу, можете запитати провізора про розмір знижки на акційні позиції.

Нагадуємо, роботизовані аптеки пропонують "Смачні ціни" тільки до 30 березня 2020 року. Якщо ви вирішили боротись з вірусами, підвищувати імунітет та робити закупки засобів гігієни, завітайте туди за товарами з економією до 25%. "Аптека АНЦ", "Аптека Шар@", "Благодія" та "Аптека Копійка" роблять "жирні" знижки для вашого гаманця!

*Інформацію про ціну на товар до та після застосування знижки, співвідношення до попередньої ціни реалізації, асортимент продукції, на який надаються знижки, а також відсоток знижки можна дізнатися у провізорів аптек. Під знижкою мається на увазі зниження звичайної ціни реалізації на акційний товар до 25%.

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