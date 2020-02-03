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3 лютого • оновлено в 14:42
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В роботизованих аптеках з’явилися "Смачні ціни"

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Не саджайте гаманець на дієту. Придбайте аптечні товари з "жирними" знижками та заощаджуйте до 25%! Роботизовані аптеки вже приготували акцію "Смачні ціни"*. Сезон "жирних" знижок діятиме з 1 лютого по 30 березня 2020 року.

Впродовж двох місяців можете обирати аптечні товари з акційного асортименту, щоб задешево скласти домашній запас противірусних препаратів. Окрім ліків жирні знижки також діють на тонометри, вітаміни, фіточаї, дитяче харчування й засоби гігієни. Роботизовані аптеки потурбувались про малюків та дорослих. Наразі вони знизили ціни на більш ніж 200 товарів.

Знижки дарують аптеки під брендами "Аптека АНЦ", "Аптека Копійка", "Аптека Шар@", а також "Благодія". Щоб запитати, на які товари діє акція, можете звернутися до провізора. Скористатись знижками можна у великих та маленьких містах України, де є роботизовані аптеки цих фармбрендів.

Якщо живете насиченим життям, можете робити попередні замовлення, щоб купувати швидше. Звертайтеся до аптечної довідки за номером 5900, запитуйте про наявність товарів, формуйте покупку. Потім заходьте в роботизовану аптеку та забирайте товари за попереднім замовленням. Можете звернутись в аптечну довідку зранку й завітати за покупками ввечері.

В роботизованих аптеках постійно працює помічник PharmBot. Він знаходить товари на полицях, віддає провізорові потрібну кількість упаковок. Робот точно знає, що і де шукати, тому відвідувачеві на касі не доводиться довго чекати на покупку. Поки техніка виконує свою справу, можете запитати провізора про розмір знижки на акційні позиції.

В роботизованих аптеках з’явилися "Смачні ціни"

Нагадуємо, роботизовані аптеки пропонують "Смачні ціни" тільки до 30 березня 2020 року. Якщо ви вирішили боротись з вірусами, підвищувати імунітет та робити закупки засобів гігієни, завітайте туди за товарами з економією до 25%. "Аптека АНЦ", "Аптека Шар@", "Благодія" та "Аптека Копійка" роблять "жирні" знижки для вашого гаманця!

*Інформацію про ціну на товар до та після застосування знижки, співвідношення до попередньої ціни реалізації, асортимент продукції, на який надаються знижки, а також відсоток знижки можна дізнатися у провізорів аптек. Під знижкою мається на увазі зниження звичайної ціни реалізації на акційний товар до 25%.

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Україна
Теги
медицина ліки аптека
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