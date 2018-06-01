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В роботі Visa виявлений глобальний збій по всій Європі

2.1тЧитати новину російською

Міжнародна платіжна система Visa оголосила про збої при проведенні транзакцій на території Європи.

Як повідомляє The Guardian, точні причини поки що не встановлені, але клієнти Visa по всій Європі скаржаться, що їх платежі були відхилені.

"Ми розслідуємо причину і постараємося якомога швидше вирішити ситуацію", - відповіли в компанії.

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"В даний час ми не можемо приймати платежі за картками Visa по всій Європі. Ніякі роздрібні торговці не можуть приймати картки Visa", - повідомив прес-секретар одного з найбільших британських рітейлерів Marks & Spencer.

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