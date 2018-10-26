В рази дешевше: в Україні вказали на важливий нюанс із експресом із Києва до "Борисполя"

Швидкісний поїзд із Києва до аеропорту "Бориспіль" обійшовся в п'ять з половиною разів дешевше, ніж проект "Повітряного експреса", який не змогла реалізувати влада часів президентства Віктора Януковича.

"Тобто, "бариги" все зробили в п'ять з половиною разів дешевше. Тобто, можете собі уявити розміри розпилів і відкатів, які ОБОВ'ЯЗКОВО закладалися раніше в будь-який проект!" - пише в Twitter Natalia Kapinus.

Зокрема, вартість експреса до Борисполя склала 580 млн гривень. Тоді як кошторис "Повітряного експреса" становив 3,2 млрд гривень.

При цьому користувачі в мережі відзначили, що розрив між вартістю проектів у доларовому еквіваленті є ще більшим.

"3.2 млрд гривень у 2010 році = 400 млн доларів. 580 млн гривень у 2018 році = 20,1 млн доларів. Тобто різниця мінімум у 20 разів. Так ще давайте не забувати, що долар 2010 року - це трохи більше долара в 2018", - підсумував користувач Sergey Prach.

Тобто, "бариги" все зробили в п'ять з половиною разів дешевше)) Тобто, можете собі уявити розміри розпилів і відкатів, які ОБОВ'ЯЗКОВО заклаливалісь раніше в будь-який проект! pic.twitter.com/oRq2oM2NxK - Natalia Kapinus (@kapinusnatalia) 25 жовтня 2018 р

3.2 млрд грн 2010 = 400 млн дол, 580 млн грн 2018 = 20,1 млн дол. Тобто різніця мінімум в 20 разів. Так ще давайте не забуваті, что бакс 2010 року - то трішки более долара 2018;))) - Sergey Prach (@sergey_prach) 25 жовтня 2018 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман випробував експрес із Києва в аеропорт "Бориспіль". За його словами, проект дозволить дістатися в найбільший аеропорт країни без пробок всього за 35 хвилин і 80 гривень. Початок роботи швидкісного поїзда заплановано на листопад.