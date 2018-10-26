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В рази дешевше: в Україні вказали на важливий нюанс із експресом із Києва до "Борисполя"

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Швидкісний поїзд із Києва до аеропорту "Бориспіль" обійшовся в п'ять з половиною разів дешевше, ніж проект "Повітряного експреса", який не змогла реалізувати влада часів президентства Віктора Януковича.

"Тобто, "бариги" все зробили в п'ять з половиною разів дешевше. Тобто, можете собі уявити розміри розпилів і відкатів, які ОБОВ'ЯЗКОВО закладалися раніше в будь-який проект!" - пише в Twitter Natalia Kapinus.

Зокрема, вартість експреса до Борисполя склала 580 млн гривень. Тоді як кошторис "Повітряного експреса" становив 3,2 млрд гривень.

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При цьому користувачі в мережі відзначили, що розрив між вартістю проектів у доларовому еквіваленті є ще більшим.

"3.2 млрд гривень у 2010 році = 400 млн доларів. 580 млн гривень у 2018 році = 20,1 млн доларів. Тобто різниця мінімум у 20 разів. Так ще давайте не забувати, що долар 2010 року - це трохи більше долара в 2018", - підсумував користувач Sergey Prach.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман випробував експрес із Києва в аеропорт "Бориспіль". За його словами, проект дозволить дістатися в найбільший аеропорт країни без пробок всього за 35 хвилин і 80 гривень. Початок роботи швидкісного поїзда заплановано на листопад.

Місце
Україна
Об'єкт
Бориспіль
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Полероз Владимир
Полероз Владимир
І ще дуже цікаво те що зараз "патріотичне" політичне керівництво на Банковій забуло як лунали політичні провокації з боку деяких політичних провокаторів: "Заборонити російські мову" Донбас за колючу проволоку" А вони саме і довели і спровокували "референдум" на автономію, бо саме українці найбільш числена громада на Донбасі, яка за умовами спів існування з другою численою діаспотрою (російськомовною) була обурена провокаторами і погодилась на референдум. Так чому зараз ніхто з політиканів на Банковій не "шикає" російськомовні видання, та заплющує очі на те що саме російська мова лунає навкруги і у владних кабінетах клептократів?!!!
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