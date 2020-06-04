У ПриватБанку трапилася аварія: через збій не працює частина функціоналу

У четвер, 4 червня, українці не можуть увійти в мобільний додаток Приват24 через технічний збій.

Про це інформує OBOZREVATEL. Також не працює гаряча лінія ПриватБанку.

"Зараз є операції, які потребують додаткового підтвердження. Просимо дочекатися з'єднання з оператором", – йдеться в записаному повідомленні. Водночас відразу після цього клієнтам сповіщають про проблеми, які виникли, і роз'єднують.

Користувачі масово обговорюють проблеми як зі звичайним додатком, так і з додатком для бізнесу. У разі спробі зайти в особистий кабінет на екрані з'являється помилка "504" або "Помилка сервера".

"Приват24 лежить. Пише: Request failed with status code 504", – пишуть у групі фінустанови на Facebook.

Збій у роботі Приват24

Збій у роботі Приват24

"Так, аварійна ситуація зв'язку. Не проходить авторизація в Приват24. Процесинг, оплата картами й банкомати працюють у штатному режимі", – розповіли OBOZREVATEL у пресслужбі ПриватБанку.

В компанії спершу запевнили, що усунення проблеми може тривати приблизно пів години. Потім час ліквідації аварії було уточнено.

"У зв’язку з аварійною ситуацією мережевого обладнання ПриватБанк повідомив клієнтів про тимчасові незручності з недоступністю авторизації в Приват24 та дзвінків до контакт-центру. За даними ПриватБанку, наслідки такої аварійної ситуації будуть ліквідовані протягом години. Процесинг ПриватБанку, мережа банкоматів та оплата картками в торговельній мережі та інтернеті працює", – прокоментувала нашому кореспонденту прессслужба фінустанови.

Збій у роботі Приват24

Збій у роботі Приват24

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 травня у багатьох користувачів зник домашній інтернет від "Київстар". Українці масово почали вимагати в компанії компенсацію.

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