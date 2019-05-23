Українці поскаржилися на збій у Приват24: що відбувається

У четвер, 23 травня, в українців виникли проблеми з роботою інтернет-сервісу Приват24.

За даними OBOZREVATEL, наразі частина власників карт не можуть потрапити до Приват24 на стаціонарних комп'ютерах. При цьому мобільний додаток як і раніше працює.

У прес-службі ПриватБанку OBOZREVATEL відповіли, що, за їхніми даними, жодного збою сьогодні не фіксувалося. Варто зазначити, що при спробі зайти на сайт Приват24 користувачу пропонується підтвердити вхід за допомогою програми, але навіть після підтвердження потрапити до акаунту все одно не виходить.

В окремих випадках, якщо власнику все ж таки вдалося увійти в обліковий запис, то інформація про його поточні рахунки і карти не відображається у Приват24. А за словами інших користувачів, після перевірки в мобільному додатку, пропонують пройти перевірку по електронній пошті і змінити пароль.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у неділю, 19 травня, у частини користувачів виникли проблеми з роботою терміналів ПриватБанку, а також сервісу Приват24.

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