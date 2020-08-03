В ОРДЛО перестали виплачувати пенсії, – Human Rights Watch
На непідконтрольних територіях Донецької та Луганської областей людям перестали виплачувати пенсії через карантин, введений в рамках боротьби з пандемією коронавірусу.
Про це сказано на сайті правозахисної організації Human Rights Watch. Зазначається, що обмеження спричиняють труднощі для пенсіонерів, які все ще мають перетинати блокпости, щоб забрати пенсію.
"Пов’язані з пандемією обмеження зробили погану ситуацію ще гіршою, майже повністю відрізавши доступ до пенсій та прирікши багатьох старших людей на боротьбу за те, щоб оплатити навіть базові продукти харчування", – заявила дослідниця HRW в Європі та Центральній Азії Лора Міллс.
Коронавірусні обмеження означали, що протягом чотирьох місяців пенсіонерам довелося різко скоротити споживання їжі, використання ліків та необхідних засобів гігієни.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Радник секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергій Сивохо виступив за відновлення виплати українських пенсій жителям ОРДЛО.
Наприкінці листопада 2019 року у Верховній Раді зареєстрували законопроект про виплату пенсій жителям окупованого Росією Донбасу.
Глава Донецької ОДА Павло Кириленко вважає, що пенсії на окуповані Росією території може доставляти ОБСЄ.
Колишній глава Мінсоцполітики Андрій Рева заявив, що такий крок може призвести до вічного конфлікту на Донбасі.
Він додав, що жителі окупованих районів Донбасу мають законне право на отримання пенсій від України, однак виплати там відновляться тільки після повернення територій під український контроль.