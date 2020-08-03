В ОРДЛО перестали виплачувати пенсії, – Human Rights Watch

Валентина Гембарська Економіка 10:38, 3.08.2020 Оновлено: 10:42, 3.08.2020

На непідконтрольних територіях Донецької та Луганської областей людям перестали виплачувати пенсії через карантин, введений в рамках боротьби з пандемією коронавірусу.

Про це сказано на сайті правозахисної організації Human Rights Watch. Зазначається, що обмеження спричиняють труднощі для пенсіонерів, які все ще мають перетинати блокпости, щоб забрати пенсію.

"Пов’язані з пандемією обмеження зробили погану ситуацію ще гіршою, майже повністю відрізавши доступ до пенсій та прирікши багатьох старших людей на боротьбу за те, щоб оплатити навіть базові продукти харчування", – заявила дослідниця HRW в Європі та Центральній Азії Лора Міллс.

Коронавірусні обмеження означали, що протягом чотирьох місяців пенсіонерам довелося різко скоротити споживання їжі, використання ліків та необхідних засобів гігієни.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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