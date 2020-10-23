В ОПОРІ назвали вартість опитування Зеленського в день виборів
Орієнтовна сума витрат на проведення ініційованого президентом Володимиром Зеленським опитування 25 жовтня склала 103 млн грн.
Про це повідомила голова правління громадської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська, передає "Укрінформ". За її словами, з цієї суми близько 75 млн грн планується направити на роботу волонтерів, які працюватимуть біля входу на виборчі дільниці.
"Ми нещодавно отримали первинну інформацію, зокрема від компаній, які зараз проводять рекрутинг людей для організації цього опитування. Планується забезпечити всі виборчі дільниці, біля входу в них проводити опитування громадян щодо п'яти питань від президента. Загальна кількість витрат, за нашими даними, які надходили безпосередньо з компаній-організаторів цього процесу, становить близько 75 млн грн, якщо говорити про безпосередньо польову частину, виключно витрати на роботу і організацію роботи волонтерів біля входу на виборчі дільниці", – зазначила Айвазовська.
За інформацією ОПОРИ, залученим до проведення опитування особам може бути виплачено 1 200 грн за цивільно-правовим договором, водночас опитування проводиться однією з соціологічних організацій.
"Якщо мова йде про цивільно-правові угоди, то до них треба додати ще 40% податкових зборів різного типу, які потрібно сплатити в бюджет. Відповідно, орієнтовна кількість витрат становить 103 млн грн, якщо ми говоримо про суму, з якої ще будуть сплачені податки, а також компенсовано 40 грн координаторам за кожну додатково приведену особу", – уточнила Айвазовська.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
13 жовтня Зеленський записав звернення до українців, закликавши їх прийти на виборчі дільниці для участі в місцевих виборах 25 жовтня, щоб зокрема відповісти на п'ять важливих для суспільства питань.
В Офісі президента зазначили, що опитування не матиме юридичних наслідків, а таким чином влада хоче дозволити українцям самостійно визначити свої базові очікування щодо курсу розвитку країни.
У ЗМІ оприлюднили формат, в якому буде проводитися опитування президента в день виборів. Українцям потрібно буде заповнити анкету, вийшовши з виборчої дільниці.
Дослідження показало, що 41% українців не стануть довіряти результатам опитування, яке ініціював Зеленський.
Також названо офіційного спонсора опитування Зеленського.
23 жовтня Окружний адміністративний суд міста Києва відхилив позов до Зеленського про визнання протиправним оголошення про проведення опитування в день виборів, 25 жовтня.