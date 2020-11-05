Через коронавірус обвалився попит на нафту: чи чекати від'ємних цін

У світі через новий локдаун з огляду на спалах коронавірусу знову почав падати попит на нафту. Саудівська Аравія та інші члени ОПЕК стали обговорювати нові можливі скорочення видобутку.

Про це з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією, пише видання Wall Street Journal. За версією співрозмовників видання, є ймовірність, що в межах угоди йдуть розмови про введення більш жорсткої квоти.

Водночас у Росії визнали, що нового стрімкого зростання цін чекати не варто.

"Уранці в середу січневі ф'ючерси на нафту Brent і WTI на лондонській біржі ICE виросли на 2,5% і 3,2% відповідно, незважаючи на загальну пандемічну тривожність. Але чекати подальшого стрімкого зростання нафтових цін, швидше за все, не варто. Відновленню нафтового ринку заважає безліч чинників, зокрема – нові карантинні обмеження в Європі", – сказано в матеріалі "Газети.Ru".

Зазначається, що незважаючи на посилення обмежувальних заходів у низці країн, в першу чергу – в Європі, такого падіння попиту на нафту, як було навесні, зараз не спостерігається.

"Однак це не означає, що в цілому на ринку є приводи для надмірного оптимізму. Експерт пояснив, що проблема надлишку нафти у світі досі залишається – значні обсяги нерозпроданої нафти все ще знаходяться в сховищах (в першому півріччі запаси сягнули 1,5 млрд барелів). І якщо попит по всьому світу знову почне різко падати, ключовим гравцям на нафтовому ринку знову доведеться скорочувати видобуток", – пише видання.

Співрозмовник видання з Інституту національної енергетики Олександр Фролов припустив, що якщо нинішня динаміка на ринках збережеться, повернення до весняних квот в рамках угоди ОПЕК+ і Росії не станеться. За його словами, на даний момент нічого не віщує такого сценарію.

"Однак нафтотрейдери про всяк випадок уже підготувалися до найгіршого сценарію. З понеділка, 2 листопада, Мосбіржа ввела механізм торгівлі нафтовими ф'ючерсами Brent при негативних цінах, а раніше подібна можливість відкрилася і для контрактів по американській WTI", – сказано у матеріалі.

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