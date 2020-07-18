В окупованому Криму майже засохло Білогірське водосховище

В окупованому Криму сильно погіршився стан Білогірського водосховища. Слідом за висиханням верхових водойм у травні, зараз повністю пересохла і серединна частина водосховища.

Як повідомляють "Крим.Реалії", від нього залишилася лише мала частина, яка примикає до греблі. Зазвичай ріка Біюк-Карасу, яка живить Білогірське водосховище, перетворилася на струмок.

За інформацією місцевих жителів, такого низького рівня води в цей час року на їхній пам'яті ще не спостерігалося.

"Ситуація дуже тривожна, водосховище на межі висихання, а це значить, що знищується сформована десятиліттями флора і фауна водойми. Знаю, що зараз там ведеться інтенсивна риболовля. Цього тижня військові проклали водогін із Тайганського водосховища на Сімферополь. Тобто, заберуть останні залишки води на потреби кримської столиці. Так що восени маємо всі шанси вперше в історії побачити пересохлими як Білогірське, так і Тайганське водосховище", – повідомив активіст руху "Вільний Крим" із Білогірського району Решад Меметов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Криму люди скаржаться на іржаву воду з домішками піску і мулу. Окупаційній владі довелося зізнатися, що через спорожнілі водосховища вони змушені виснажувати підземні джерела. Фахівці переконані, що ситуація буде погіршуватися, а воду потрібно економити.