В окупованому Криму майже засохло Білогірське водосховище

В окупованому Криму сильно погіршився стан Білогірського водосховища. Слідом за висиханням верхових водойм у травні, зараз повністю пересохла і серединна частина водосховища.

Як повідомляють "Крим.Реаліі", від нього залишилася лише мала частина, яка примикає до греблі. Зазвичай ріка Біюк-Карасу, яка живить Білогірське водосховище, перетворилася в струмок.

За інформацією місцевих жителів, такого низького рівня води в цей час року на їхній пам'яті ще не спостерігалося.

"Ситуація дуже тривожна, водосховище на межі висихання, а це значить, що знищується сформована десятиліттями флора і фауна водойми. Знаю, що зараз там ведеться інтенсивна риболовля. На цьому тижні військові проклали водогін з Тайганського водосховища на Сімферополь. Тобто, заберуть останні залишки води на потреби кримської столиці. Так що восени маємо всі шанси вперше в історії побачити пересохлими як Білогірське, так і Тайганське водосховище", – повідомив активіст руху "Вільний Крим" з Білогірського району Решад Меметов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Криму люди скаржаться на іржаву воду з домішками піску і мулу. Окупаційній владі довелося зізнатися, що через спорожнілі водосховища вони змушені виснажувати підземні джерела. Фахівці переконані, що ситуація буде погіршуватися, а воду потрібно економити.