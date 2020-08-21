В окупованому Криму через посуху постачання води сильно обмежать

В окупованому Криму з 24 серпня вводять водопостачання за графіком. Найперше такий захід зачепить жителів Сімферополя і 39 прилеглих населених пунктів.

Про це в ефірі "Крим 24" повідомив так званий керівник ГУП РК "Вода Криму" Володимир Баженов. За його словами, причиною обмежень стала посуха в Криму. У Сімферопольському водосховищі залишилося 7 млн кубометрів води замість 36 млн кубометрів.

Обмеження планують вводити в три етапи:

1 етап: з 24 серпня – знижується відбір води з водосховищ до 140 тисяч кубометрів на добу, а також припиняється гаряче водопостачання;

2 етап: з 31 серпня по 7 вересня – зменшується відбір з водосховищ до 120 тисяч кубометрів на добу, а також вводиться постачання води за графіком;

3 етап: з 7 вересня – знижується постачання води до 100 тисяч кубометрів на добу, а також вводиться погодинне постачання води вранці і ввечері.

"З 31 серпня – це вже майже все місто на графіку. З 7 вересня – третій етап. Графік постачання скорочується, де було чотири (години на добу) – стане три або дві. Де буде дворазове (постачання) – перейде на один раз", – сказав Баженов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кримський півострів стрімко пересихає. Без води щодня залишаються все нові села, а в міста її подають по годинах. Люди залишають насиджені місця, оскільки через посуху не можуть нічого вирощувати і заробляти на сільському господарстві.

На території півострова майже пересохла річка Кача.

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